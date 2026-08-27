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F. Mucha predstaví v Liptovskom Mikuláši výstavu Vrchy, ľudia, doliny
František Mucha sa dlhodobo venuje maľbe a fotografii, pričom vo svojej tvorbe zachytáva najmä ľudí, krajinu, tradície a osobnosti späté s Terchovou a slovenskou ľudovou kultúrou.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. augusta (TASR) - František Mucha predstaví v Dome Matice slovenskej (MS) v Liptovskom Mikuláši výstavu obrazov a fotografií s názvom Vrchy, ľudia, doliny. Ako TASR informovali z matice, spojenie obrazov a fotografií vytvorí priestor na vnímanie horského prostredia nielen ako pôsobivej scenérie, ale aj ako miesta spätého so životom, tradíciami a ľuďmi, ktorí v ňom žijú.
Slávnostné otvorenie výstavy, ktorú organizuje Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a miestny odbor matice v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva sa uskutoční 1. septembra o 16.00 h v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Vernisáž bude sprevádzať hudobné vystúpenie Ťažkej muziky z Terchovej.
František Mucha sa dlhodobo venuje maľbe a fotografii, pričom vo svojej tvorbe zachytáva najmä ľudí, krajinu, tradície a osobnosti späté s Terchovou a slovenskou ľudovou kultúrou. Jeho obrazy boli prezentované nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. „František Mucha tak patrí k všestranným umelcom, ktorí svojou tvorbou uchovávajú a zároveň osobitým spôsobom interpretujú kultúrne dedičstvo Terchovej,“ podotkli z matice.
Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu vo výstavnej sieni Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. „Veľmi sa teším, že po letnej prestávke môžeme v našej zrekonštruovanej výstavnej sieni privítať ďalšiu zaujímavú výstavu. Výstava Františka Muchu je v poradí už druhou výstavou, ktorú v nových priestoroch organizujeme a nadväzuje tak na úspešnú výstavu zo šatnice Matice slovenskej,“ uviedol riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.
Organizátori veria, že výstava osloví milovníkov výtvarného umenia, fotografie i slovenskej krajiny a zároveň sa stane ďalšou príležitosťou na stretnutie verejnosti s kultúrou v priestoroch Domu Matice slovenskej. „Osobitne nás teší, že v našich priestoroch môžeme privítať práve umelca Františka Muchu z Terchovej. Toto spojenie vnímame veľmi pozitívne aj vzhľadom na partnerské vzťahy medzi Liptovským Mikulášom a Terchovou. Je pekné, keď sa partnerstvo miest môže pretaviť aj do konkrétnej kultúrnej spolupráce, a keď môžeme prostredníctvom umenia prepájať dva regióny, ktoré majú blízko k slovenskej tradícii, prírode a ľudovej kultúre,“ doplnil Nemec.
Slávnostné otvorenie výstavy, ktorú organizuje Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a miestny odbor matice v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva sa uskutoční 1. septembra o 16.00 h v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Vernisáž bude sprevádzať hudobné vystúpenie Ťažkej muziky z Terchovej.
František Mucha sa dlhodobo venuje maľbe a fotografii, pričom vo svojej tvorbe zachytáva najmä ľudí, krajinu, tradície a osobnosti späté s Terchovou a slovenskou ľudovou kultúrou. Jeho obrazy boli prezentované nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. „František Mucha tak patrí k všestranným umelcom, ktorí svojou tvorbou uchovávajú a zároveň osobitým spôsobom interpretujú kultúrne dedičstvo Terchovej,“ podotkli z matice.
Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu vo výstavnej sieni Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. „Veľmi sa teším, že po letnej prestávke môžeme v našej zrekonštruovanej výstavnej sieni privítať ďalšiu zaujímavú výstavu. Výstava Františka Muchu je v poradí už druhou výstavou, ktorú v nových priestoroch organizujeme a nadväzuje tak na úspešnú výstavu zo šatnice Matice slovenskej,“ uviedol riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.
Organizátori veria, že výstava osloví milovníkov výtvarného umenia, fotografie i slovenskej krajiny a zároveň sa stane ďalšou príležitosťou na stretnutie verejnosti s kultúrou v priestoroch Domu Matice slovenskej. „Osobitne nás teší, že v našich priestoroch môžeme privítať práve umelca Františka Muchu z Terchovej. Toto spojenie vnímame veľmi pozitívne aj vzhľadom na partnerské vzťahy medzi Liptovským Mikulášom a Terchovou. Je pekné, keď sa partnerstvo miest môže pretaviť aj do konkrétnej kultúrnej spolupráce, a keď môžeme prostredníctvom umenia prepájať dva regióny, ktoré majú blízko k slovenskej tradícii, prírode a ľudovej kultúre,“ doplnil Nemec.