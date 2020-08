F. Rábek: Žijeme v čase individualizmu, zameriavame sa na konzum

Močenok 2. augusta (TASR) – Pontifikátnou svätou omšou vyvrcholil v nedeľu v Močenku, časti Gorazdov, celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Celebroval ju ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR František Rábek, rodák z Močenka. Vo svojej homílii pripomenul odkaz sv. Gorazda pre súčasníkov.



„Gorazd so svojimi spoločníkmi spolupracoval na diele evanjelia pri budovaní spoločenstva cirkvi v našich krajinách. Neviedli ich k tomu finančné záujmy, ani lepšie materiálne podmienky, ale zanietenie pre evanjelium, snaha pomáhať ľuďom pomocou viery v Ježiša Krista,“ uviedol vojenský ordinár.



Podľa slov Rábeka žijeme v dobe, keď je pre väčšinu ľudí motiváciou zárobok, peniaze. „Často to vedie k spolupráci na dielach, ktoré sú potrebné pre život, no neraz aj k spolupráci na podujatiach a dielach, ktoré sú zbytočné, vyvolané umelými potrebami ľudí,“ skonštatoval. Podľa jeho slov žijeme v čase individualizmu, usilujeme sa starať len sami o seba, a nemáme chuť zapojiť sa do veľkého šľachetného diela, ak neprináša prospech. „Ľudia sa zameriavajú na konzum a keď skonzumujú, čo sa dá, život sa stáva nudný. Do Európy pritom prichádzajú národy, ktoré sú dravé, a ktoré sa nechcú donekonečna pozerať, že kým oni žijú v biede, hladujú, my tu konzumujeme. Aká perspektíva asi z toho vyplýva, vieme,“ upozornil vojenský ordinár.



Tohtoročný 28. ročník festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok ponúkol divadelné predstavenia, tvorivé dielne, vernisáže i výstavy. Jeho súčasťou boli rôzne sprievodné podujatia vrátane putovania po ceste solúnskych bratov z Močenka do Nitry.