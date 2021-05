Simančík: Areál SAV chceme zmeniť na vedecký kampus

Bratislava 16. mája (TASR) - Areál Slovenskej akadémie vied (SAV) na bratislavskej Patrónke si vyžaduje komplexnú revitalizáciu, ktorá sa plánuje už dlhodobo. Od roku 1989 však doteraz na ňu neboli k dispozícii finančné zdroje. Pre TASR to uviedol člen predsedníctva SAV a zároveň vedúci komisie pre formovanie koncepcie rozvoja areálu SAV František Simančík. Ako tvrdí, plán revitalizácie areálu znamená, že ho chcú zmeniť na vedecký kampus.



Vedecký kampus podľa Simančíka bude zodpovedať požiadavkám doby. "Bude tam potrebná infraštruktúra na vedeckú prácu, neformálne stretnutia, možnosti na športovanie, ubytovanie i relax, pretože vo vedeckom svete sa pracuje aj pri relaxe a, naopak, relaxuje pri práci," objasnil.



SAV na takýto projekt podľa slov Simančíka nemá vyčlenené prostriedky ani v aktuálnom rozpočte, preto sa bude uchádzať o financie z plánu obnovy, eurofondov aj z externého prostredia. "V rámci avizovaných veľkých investícií do obnovy krajiny je reálna nádej, že by sme nejaké zdroje získať mohli, preto chceme byť na takúto možnosť pripravení," povedal.



Podľa Simančíka by sa prostredie areálu zmenilo tak, aby vedcom poskytlo podmienky na príjemnú a kreatívnu prácu. "Z podstatnej časti areálu chceme vylúčiť dopravu, radi by sme tam urobili parkové úpravy s oddychovými zónami a časť areálu chceme sprístupniť aj širokej verejnosti ako park, v ktorom by sa mohli realizovať aj vedecko-popularizačné aktivity. Musíme však, samozrejme, vytvoriť aj určité nové priestory, pretože niektoré naše ústavy, najmä spoločenskovedné, ktoré sú dnes dislokované v bývalých bytoch, nemajú podmienky, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám serióznej vedeckej práce," poznamenal člen predsedníctva SAV. Podľa neho ide približne o 200 zamestnancov, ktorí súrne potrebujú riešenie pracovného prostredia. Ako tvrdí, z tohto dôvodu bude nutné v areáli postaviť aspoň jednu novú budovu, ktorú pracovne nazývajú pavilón spoločenských vied.



Modernizácia areálu SAV je podľa Simančíka dôležitá aj preto, aby mladých ľudí nalákali na výborné pracovné podmienky. "Dnes má mladý človek veľké možnosti, môže ísť do zahraničia a mnohokrát tam ide aj preto, lebo je tam študentsko-vedecký život lákavejší z dôvodu prostredia s vybudovanou komplexnou infraštruktúrou. Druhý dôvod je, samozrejme, ten, aby prostredie bolo príťažlivé najmä pre tých, ktorí neodišli a pracujú tam momentálne," dodal.