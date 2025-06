Fabiáne: Mesto získa úplnú kontrolu nad Žilinskými komunikáciami

Žilina 25. júna (TASR) - Žilinská samospráva bude mať úplnú kontrolu nad spoločnosťou Žilinské komunikácie. Mestskí poslanci na utorkovom (24. 6.) rokovaní zastupiteľstva odsúhlasili strategickú investíciu na odkúpenie väčšinového podielu akcií spoločnosti. Ako podotkol primátor Peter Fiabáne, po novom bude viac ako 80 percent akcií patriť mestskému podniku Technické služby mesta Žilina, zvyšné akcie zostávajú majetkom mesta.



Podľa žilinského primátora investícia zabezpečí lepšiu kontrolu nad údržbou ciest, čistením verejných priestranstiev a ďalšími komunálnymi službami, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života v meste. „Kupujeme veľký majetok a veľký priestor, ktorý vieme strategicky využiť v prospech mesta. Mali by sme v spoločnosti prevziať činnosti, ktoré dnes v rámci Technických služieb nemáme, a to je letná a zimná údržba, kde sa nám zmluvy končia budúci rok,“ uviedol Fiabáne.



Na strategickú investíciu využije mesto úverové zdroje v celkovej výške 5,83 milióna eur. Úver na kúpu akcií takmer za štyri milióny eur budú splácať Technické služby mesta Žilina, zvyšné úverové prostriedky využije priamo žilinská radnica na odkúpenie nehnuteľného majetku.



Dobrá poloha a dostupnosť areálu Žilinských komunikácií ponúka podľa primátora možnosť na presun ďalších mestských spoločností do tohto priestoru. V neďalekom susedstve pritom sídli aj Správa športových zariadení mesta. „V jednej lokalite pomerne efektívne združíme veľkú časť našich dôležitých mestských spoločností,“ dodal Fiabáne.