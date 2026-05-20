Fabricius: Dôvodom rokovania o Chate M. R. Štefánika je neskorá platba
Autor TASR
Brezno 20. mája (TASR) - Nájomca Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom Igor Fabricius pre TASR uviedol, že dôvodom plánovaného rokovania o nájomnej zmluve Valným zhromaždením Klubu slovenských turistov (KST) je oneskorené zaplatenie zálohy vo výške 3000 eur. Podľa jeho slov ho nikto neupozornil, že má voči KST nedoplatok.
Fabricius tvrdí, že v novej zmluve sa nachádza bod o zaplatení zálohy 3000 eur na prípadné porušenia zmluvy. „Z tejto sumy nám mali za každé porušenie strhávať 500 eur. Nevšimol som si ten bod a zaplatil som to oneskorene. Nikto ma neupozornil, že im niečo dlžím. Je to irónia, lebo oni mi ešte dlžia za kúrenie viac ako 30.000 eur,“ dodal.
Priblížil, že na chate budú pracovať tak ako doteraz. Zároveň plánujú pokračovať s rekonštrukciou dvoch izieb. „Na chate je ešte veľa toho, čo treba urobiť. Zmodernizovať čističku, vyriešiť problém s vodou v zimných mesiacoch či fotovoltiku. Rozprávaním sa to neurobí, musí to niekto reálne urobiť, aby sa bolo čím pochváliť,“ doplnil nájomca.
Podľa Fabriciusa sa dobré meno chaty nebuduje ľahko a verí, že za tie roky ho vybudovali. „Je mi ľúto, že tí, ktorí sa na chatu chystajú, ho pravdepodobne zničia veľmi rýchlo. Pozerám sa na to tak, že všetko bude tak, ako má byť. Ak na chate zostaneme, bude to dobré, a ak nás odvolajú, bude to tiež dobré,“ skonštatoval.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928. Prvým chatárom sa stal Róbert Petrla, ktorý chatu staval.
Valné zhromaždenie KST bude 6. a 7. júna rozhodovať o nájomnej zmluve týkajúcej sa Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách, ktorá platí do roku 2030. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST. Predseda KST Peter Švec pre TASR uviedol, že dôvodom zaradenia bodu o nájomnej zmluve chaty do programu valného zhromaždenia je porušenie zmluvy nájomcom.
