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Fabrické terasy priniesli zeleň do okolia Fabriky 61 v Partizánskom
Združenia majú ambíciu Fabrické terasy ešte rozšíriť.
Autor TASR
Partizánske 21. júla (TASR) - Okolie Fabriky 61 v bývalých Baťových závodoch v Partizánskom doplnila zeleň. Fabrické terasy v podobe nových stromov, kríkov či trvaliek tam zrealizovali občianske združenia Skrášľovací spolok Partizánske a Fabrika umenia, prvú etapu projektu slávnostne otvorili počas festivalu Faktory vo fabrike 18. júla.
Terasy obkolesujú fabrickú budovu v Baťových závodoch. Pri ich tvorbe sa združenia inšpirovali dvoma projektmi. „Jeden je v Prahe - Barrandovské terasy. Je to baťovské prepojenie s rodinou Václava Havla, pretože jeden z jeho starých otcov bol majiteľom Barrandovských terás a druhý, Hugo Vavrečka, bol jeden z baťovských riaditeľov v Zlíne. Inšpiráciu priniesla i Katka (Janíčková, zakladateľka Fabriky umenia, pozn. TASR) z New Yorku, kde prerobili staré povrchové metro na veľkú zelenú zónu,“ spomenula Miriam Miková zo Skrášľovacieho spolku Partizánske.
Oba projekty združenia podľa nej preniesli do okolia Fabriky 61. „Nie je to veľká ucelená záhrada alebo park, ide o zelené plochy, ktoré vytvárajú terasy. Budú na boku fabriky, vpredu i za fabrikou, na blízkom kopci. Prinášame tak veľa zelene do betónovej džungle,“ priblížila.
Miková spresnila, že momentálne je v areáli vysadených sedem stromov, z toho štyri zasadili obyvatelia v rámci iniciatívy Skrášľovacieho spolku Zakoreňuj sa v Partizánskom, ďalej sa tam nachádzajú kríky, trvalky, dve pergoly, ktoré vytvoril umelec Maroš Adamčík z kúrenárskych trubiek z vnútra budovy a na nich sa ťahajú popínavé ruže a vistérie.
Združenia majú ambíciu Fabrické terasy ešte rozšíriť. „Radi by sme pretvorili aj prednú časť priestoru pred budovou a najmä by sme chceli pretvárať aj jednotlivé podlažia vo vnútri budovy, pretože máme tu 8500 štvorcových metrov plochy a myslíme si, že zeleň patrí ako von, tak aj do vnútra. Aj vo vnútri by sme tak chceli urobiť takú zelenú džungľu,“ avizovala Miková.
Na strechu fabrickej budovy osadili na základe odporúčania ornitologičky združenia i ornitologické vtáčie búdky, tri sú pre kavky a tri pre dážďovníky.
Terasy obkolesujú fabrickú budovu v Baťových závodoch. Pri ich tvorbe sa združenia inšpirovali dvoma projektmi. „Jeden je v Prahe - Barrandovské terasy. Je to baťovské prepojenie s rodinou Václava Havla, pretože jeden z jeho starých otcov bol majiteľom Barrandovských terás a druhý, Hugo Vavrečka, bol jeden z baťovských riaditeľov v Zlíne. Inšpiráciu priniesla i Katka (Janíčková, zakladateľka Fabriky umenia, pozn. TASR) z New Yorku, kde prerobili staré povrchové metro na veľkú zelenú zónu,“ spomenula Miriam Miková zo Skrášľovacieho spolku Partizánske.
Oba projekty združenia podľa nej preniesli do okolia Fabriky 61. „Nie je to veľká ucelená záhrada alebo park, ide o zelené plochy, ktoré vytvárajú terasy. Budú na boku fabriky, vpredu i za fabrikou, na blízkom kopci. Prinášame tak veľa zelene do betónovej džungle,“ priblížila.
Miková spresnila, že momentálne je v areáli vysadených sedem stromov, z toho štyri zasadili obyvatelia v rámci iniciatívy Skrášľovacieho spolku Zakoreňuj sa v Partizánskom, ďalej sa tam nachádzajú kríky, trvalky, dve pergoly, ktoré vytvoril umelec Maroš Adamčík z kúrenárskych trubiek z vnútra budovy a na nich sa ťahajú popínavé ruže a vistérie.
Združenia majú ambíciu Fabrické terasy ešte rozšíriť. „Radi by sme pretvorili aj prednú časť priestoru pred budovou a najmä by sme chceli pretvárať aj jednotlivé podlažia vo vnútri budovy, pretože máme tu 8500 štvorcových metrov plochy a myslíme si, že zeleň patrí ako von, tak aj do vnútra. Aj vo vnútri by sme tak chceli urobiť takú zelenú džungľu,“ avizovala Miková.
Na strechu fabrickej budovy osadili na základe odporúčania ornitologičky združenia i ornitologické vtáčie búdky, tri sú pre kavky a tri pre dážďovníky.