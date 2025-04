Fabrika umenia kúpila budovu v bývalom baťovskom areáli v Partizánskom

Partizánske 14. apríla (TASR) - Občianske združenie Fabrika umenia odkúpilo budovu číslo 61 v bývalom baťovskom továrenskom areáli v Partizánskom. Financie na kúpu sa mu podarilo získať i cez verejnú zbierku. V jednom z najstarších a architektonicky najvýznamnejších objektov chce zriadiť kultúrno-komunitné centrum. TASR o tom informovala predsedníčka Fabriky umenia Katarína Janíčková.



„Je to veľký moment pre nás všetkých, pre tím Fabriky umenia, komunitu, každého, kto prispel a podporil myšlienku záchrany budovy. Budova 61 je už naša a teraz sa môžeme s plnou silou pustiť do jej obnovy,“ skonštatovala Janíčková.



Tento úspech podľa nej prichádza symbolicky práve v čase, keď Fabrika umenia oslavuje desať rokov od svojho založenia. „Za dekádu pôsobenia v Partizánskom sa jej podarilo vybudovať silnú kultúrnu platformu, vytvoriť sieť spoluprác, formovať povedomie o architektonickom dedičstve mesta a prinášať kvalitné umelecké a komunitné formáty do verejného priestoru,“ spomenula a vyhlásila, že záchrana budovy 61 tak nie je len investíciou do budúcnosti, ale aj oslavou vytrvalosti a práce, ktorá za ňou stojí.



Budova 61 s rozlohou viac ako 8000 štvorcových metrov je najstaršou päťpodlažnou budovou baťovského továrenského areálu. „Jej historická hodnota, spojená s príbehom Baťu a založením mesta Partizánske, je výnimočná. Vďaka architektonickým štúdiám ateliéru 2021 je už dnes jasné, že priestory sú multifunkčné a budú môcť slúžiť ako coworking, ateliéry, kancelárie, ale aj ako priestor pre komunitné a umelecké aktivity, diskusie či workshopy,“ priblížila Janíčková.



Obnovu budovy chce združenie zabezpečovať postupne, jej financovanie chce zabezpečiť prostredníctvom kombinácie grantov, verejnej podpory aj partnerských spoluprác. „Prvým krokom bude čistenie budovy, zasklenie poškodených okien a oprava poškodeného stĺpu, ktorého výmena bola jednou z priorít už počas prebiehajúcej zbierky,“ spomenula predsedníčka združenia.



Fabrika umenia pokračuje v príprave projektovej dokumentácie, v budovaní partnerstiev a v zapájaní komunity do ďalších krokov. V nasledujúcich mesiacoch plánuje zverejniť harmonogram rekonštrukčných prác a predstaviť verejnosti konkrétne vízie pre budúci chod kultúrno-komunitného centra. Premenu budovy môže verejnosť naďalej finančne podporiť prostredníctvom stránky združenia.



Kultúrno-komunitná platforma Fabrika umenia v Partizánskom organizuje podujatia, pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorila sprievodcu po architektúre a je iniciátorom turisticko-informačnej kancelárie Baťa point.