Fabrika umenia pokračuje v obnove budovy 61 v bývalom baťovskom areáli

Partizánske 5. júla (TASR) - Dobrovoľníci pokračujú v úpravách budovy 61 v bývalom baťovskom továrenskom areáli v Partizánskom. Občianske združenie (OZ) Fabrika umenia, ktoré najstarší päťpodlažný objekt v areáli kúpilo, ho chce pretvoriť na kultúrno-komunitné centrum.



„Z tohto objektu by mal vzniknúť priestor, kde sme spolu. Chceme, aby budova opäť slúžila ľuďom, vrátili sme jej dôstojnosť, pretože Partizánčanom a Partizánčankám je ľúto, do akého stavu sa budovy v areáli dostali. Keby nebolo továrne, nebolo by tu ani celé mesto,“ povedala pre TASR predsedníčka OZ Fabrika umenia Katarína Janíčková.



Združenie realizovalo i crowdfundingovú kampaň. „Príspevky sme použili na to, aby sme mohli dokončiť proces kúpy, dali sme spraviť architektonické návrhy. Ale sú to peniaze, ktoré použijeme i na prvé rekonštrukčné práce. Chceme zaskliť rozbité okná, vyriešiť musíme i poškodený stĺp. Peniaze z kampane pôjdu najmä na tieto dve aktivity,“ priblížila predsedníčka OZ.



Zatiaľ poslednú zo série brigád pripravili dobrovoľníci koncom júna. Ďalšie plánujú realizovať v júli, auguste a septembri. „Sériu brigád sme nazvali šichty. Končia sa vždy kultúrnym podujatím. Aj firma Baťa mala heslo: k dobrej práci dobrá zábava - a toho sa držíme. Chceme, aby ľudia, ktorí tu dobrovoľne dávajú čas, videli budovu, ako sa premieňa, zažívali jej potenciál,“ doplnila Janíčková.



Budova 61 s rozlohou viac ako 8000 štvorcových metrov je najstaršou päťpodlažnou budovou so železobetónovým skeletom baťovského továrenského areálu. Jej priestory sú multifunkčné. „Má to byť kultúrno-komunitné centrum, ale do toho sa nezmestia úplne všetky aktivity, ktoré chceme, aby tu boli. Má to byť kultúrne centrum so zázemím, s kaviarňou alebo barom, budú tu kancelárie, coworking, priestor pre pohybové aktivity, tiež hovoríme o vnútornom skateparku, komunitnom fitnes, ateliéroch pre umelcov. Snívame aj o bývaní, ale to je veľmi ďaleko,“ vymenovala predsedníčka združenia.



Obnovu budovy chce združenie zabezpečovať postupne, jej financovanie chce zabezpečiť prostredníctvom kombinácie grantov, verejnej podpory aj partnerských spoluprác. Premenu budovy môže verejnosť naďalej finančne podporiť prostredníctvom stránky združenia.



Fabrika 61 bude 26. júla i dejiskom festivalu Faktory, ktorý ponúkne koncerty, diskusie, workshopy, výstavy a inštalácie, program pre deti i gastronomickú zónu.



Kultúrno-komunitná platforma Fabrika umenia v Partizánskom organizuje podujatia, pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorila sprievodcu po architektúre a je iniciátorom turisticko-informačnej kancelárie Baťa point.