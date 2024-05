Fabrika umenia v Partizánskom spustila zbierku na revitalizáciu budovy

Partizánske 7. mája (TASR) - Budova číslo 61 v bývalých Závodoch 29. augusta (ZDA) v Partizánskom sa môže zmeniť na kultúrno-komunitné centrum. Fabrika umenia, ktorá ho tam plánuje zriadiť, spustila na jednom z fundraisingových portálov zbierku na riešenie problematického stĺpu, nahradiť ho chce novým statickým riešením. Informovala o tom zakladateľka občianskeho združenia Katarína Janíčková.



Budova 61 je súčasťou bývalých Baťových závodov a v súčasnosti je v zúboženom stave, priblížilo občianske združenie, ktoré tam plánuje zriadiť miesto na coworking, kancelárie, ateliéry, kultúru, komunitu a workshopy. "Revitalizácia budovy poskytne potrebné zázemie pre mladých, ktorého aktuálna absencia ich nemotivuje žiť v našom regióne," skonštatovala Fabrika umenia.



Spoločne s architektmi štúdia 2021 združenie podľa svojich slov zvolilo prístup, ktorý v maximálnej možnej miere zachováva charakter pôvodnej architektúry, no zároveň umožňuje využívať priestor udržateľným spôsobom z finančného aj energetického hľadiska. Na projekte pracovala aj organizácia Spolka, ktorá vypracovala participatívnu štúdiu o možnostiach spolupráce a implementácie projektu v regióne.



Objekt je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve, Fabrika umenia má od mája uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve. Tá sa preklopí do klasickej kúpnej zmluvy ešte v tomto roku, čím sa združenie stane vlastníkom budovy.



Náklady na riešenie statiky, zaplatenie architektov a výdavky spojené s prípravou grantu na čerpanie zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu, z ktorého chce financovať svoj zámer, odhadlo združenie na 20.000 eur. Ak Fabrika umenia so žiadosťou o zdroje z fondu neuspeje, je pripravená zrealizovať menšie úpravy priestorov.



Občianske združenie vzniklo v roku 2015, v Partizánskom organizuje festival Moc umenia, pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorilo sprievodcu v tlačenej i online forme, je iniciátorom webu batovany.sk a turisticko-informačného bodu Baťa point.