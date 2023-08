Nový riaditeľ nitrianskej nemocnice: Heliport tak skoro nebude

Nitra 28. augusta (TASR) - Heliport pre pristávajúce záchranárske vrtuľníky v nitrianskej fakultnej nemocnici tak skoro nebude. Pre TASR to uviedol novomenovaný riaditeľ nemocnice Michal Fain. Podľa jeho slov výstavba heliportu momentálne nie je pálčivou témou. "Zaoberáme sa ňou, ale v najbližších rokoch určite heliport v nitrianskej nemocnici nebude," skonštatoval Fain.



Nitrianska nemocnica pritom pripravuje výstavbu heliportu vo svojom areáli už od roku 2015. V roku 2016 na ňu dostala od ministerstva zdravotníctva dotáciu dva milióny eur. Tie však musela vrátiť, pretože ich nestihla vyčerpať do konca roka 2017. Dôvodom bolo odstúpenie od zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na výstavbu.



Ako pred časom uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec, k odstúpeniu od zmluvy došlo pre vážne nedostatky, ktoré by bránili realizácii diela. "Najzávažnejšou chybou je nesplnenie odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby a nenaplnenie predpisu, ktorým sú stanovené podmienky letísk a heliportu," vysvetlila ešte v roku 2017 Kubinec.



Odstúpenie od zmluvy vyvolalo súdny spor s autormi pôvodného projektu a nemocnica ho prehrala. "Dostala sankcie, tie už boli vyrovnané. Teraz hľadáme možnosť vyplatenia súdnych poplatkov, ktoré treba uhradiť do konca augusta," skonštatoval nový riaditeľ FN Nitra.



V súčasnosti pristávajú záchranárske vrtuľníky na provizórnom priestore, odkiaľ musí pacienta previezť na príslušné oddelenie sanitka, čím sa čas prevozu predlžuje. Nemocnica už dlhší čas pripravuje výstavbu nového heliportu, ktorý má byť umiestnený na streche chirurgického pavilónu. Územné konanie začala ešte v roku 2019, pred časom získala aj stavebné povolenie, práce však nezačali.