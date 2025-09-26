< sekcia Regióny
Fakulta ekonómie Univerzity J. Selyeho prešla rekonštrukciou
Budova sa zároveň stala plne bezbariérovou. V areáli fakulty pribudli moderné lavičky, nové osvetlenie, stojisko pre bicykle a upravená zeleň.
Autor TASR
Komárno 26. septembra (TASR) - Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v Komárne prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Finančne ju podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sumou takmer 714.000 eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, informoval štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Projekt obnovy zahŕňal inštaláciu fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, klimatizačných jednotiek a úsporných LED svietidiel. Vedenie univerzity predpokladá, že komplexnou obnovou fakulty ušetrí viac ako tretinu energie.
Budova sa zároveň stala plne bezbariérovou. V areáli fakulty pribudli moderné lavičky, nové osvetlenie, stojisko pre bicykle a upravená zeleň.
Univerzita J. Selyeho v Komárne je jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie v ekonómii a informatike v jazyku maďarskej menšiny.
Ministerstvo školstva investuje do obnovy vysokoškolských budov na Slovensku celkovo 170 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Univerzita J. Selyeho v Komárne je jednou zo 14 univerzít, ktoré uspeli vo výzvach ministerstva školstva.
