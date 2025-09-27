< sekcia Regióny
Fakulta informatiky otvorila nový študijný program v anglickom jazyku
Týmto krokom otvára dvere novým možnostiam pre slovenských študentov, ktorí hľadajú špičkové IT vzdelanie v medzinárodnom prostredí bez potreby odchádzať do zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) otvorila v akademickom roku 2025/2026 nový medzinárodný študijný program informatika v anglickom jazyku. Pre TASR to potvrdila vedúca úseku marketingu a komunikácie Michaela Sabolová. Ako priblížila, štúdium je zamerané na softvérové inžinierstvo, umelú inteligenciu, informačnú bezpečnosť, internet a internetové a technológie. Avizovala aj otvorenie ďalšieho programu.
„Budúci študenti nového anglického študijného programu získajú špičkové IT vzdelanie s medzinárodne uznávaným titulom a britskou akreditáciou Institution of Engineering and Technology (IET), ktorá im umožňuje uplatnenie kdekoľvek vo svete,“ vyzdvihla Sabolová. Ako doplnila, FIIT je jedinou fakultou na Slovensku a v Česku, ktorá má túto akreditáciu, rovnako ako známe nemecké, švajčiarske a britské univerzity, napríklad Oxford, Cambridge alebo Manchester.
Podotkla, že fakulta poskytuje svojim študentom štúdium digitálnych technológií, ktoré sú kľúčové pre fungovanie modernej spoločnosti 21. storočia, či už ide o umelú inteligenciu, kyberbezpečnosť, kryptomeny, IoT, blockchain alebo vývoj softvéru. Študentom podľa nej ponúka možnosť pracovať na cutting-edge projektoch a byť pri najnovších technologických trendoch. Týmto krokom otvára dvere novým možnostiam pre slovenských študentov, ktorí hľadajú špičkové IT vzdelanie v medzinárodnom prostredí bez potreby odchádzať do zahraničia.
Program podľa Sabolovej ponúka unikátnu kombináciu teoretických znalostí a praktických zručností, pričom študenti budú mať príležitosť pracovať na inovatívnych projektoch a nadviazať kontakty s odborníkmi zo svetovej IT komunity. Vďaka prestížnej britskej akreditácii IET budú podľa nej absolventi programu pripravení na globálny trh práce a môžu sa uplatniť v najprestížnejších technologických spoločnostiach. „Nový anglický študijný program informatiky FIIT STU má za cieľ stáť na čele digitálnej transformácie na Slovensku a formovať budúcich lídrov v oblasti informačných technológií. Prihlášky sú otvorené pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou nastupujúcej technologickej digitalizácie a budovať svoju kariéru na medzinárodnej úrovni,“ dodala.
Sabolová zároveň avizovala akreditáciu študijného programu Umelá inteligencia v anglickom jazyku. „Radi by ho otvorili pre akademický rok 2026/2027, ale konkrétny termín závisí na rýchlosti schvaľovacích procesov,“ uzavrela.
