Fakulta informatiky STU spúšťa prijímacie skúšky pre tretiakov
Úspešným uchádzačom garantuje prijatie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2027/2028. Podmienkou je, aby pred zápisom doložili maturitné vysvedčenie.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave ako prvá fakulta na Slovensku spúšťa prijímacie skúšky pre tretiakov stredných škôl. Úspešným uchádzačom garantuje prijatie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2027/2028. Podmienkou je, aby pred zápisom doložili maturitné vysvedčenie. TASR o tom informoval Marek Galinski, poverený zastupovaním dekana fakulty.
„Vieme, že sú takí, ktorí to zvládnu, a chceme, aby študovali u nás. Chceme, aby si vybrali to najlepšie,“ priblížil prodekan pre štúdium Lukáš Šoltés.
Galinski spresnil, že účasť na prvom termíne prijímacej skúšky je bezplatná a nezáväzná. „Uchádzač si pred vykonaním tejto skúšky nemusí podať prihlášku na štúdium ani zaplatiť žiaden poplatok. Úspešní uchádzači však budú môcť následne absolvovať maturitný ročník úplne bez stresu a bez obáv o ich budúcnosť,“ uviedol.
Prijímacia skúška pozostáva z otázok z matematiky a informatiky a uskutoční sa 23. januára 2026. Platí aj pre uchádzačov bez podanej prihlášky na štúdium. Registrácia na skúšku je otvorená do 16. januára. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na webovej stránke fakulty. Viac informácií o možnostiach štúdia je dostupných na stránke studuj.fiit.sk.
