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Fakulta managementu UK obhájila svetové ocenenie Eduniversal
Fakulta postúpila v roku 2025 do kategórie 4 Palmes of Excellence - Top Business Schools with Significant International Influence.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Fakulta managementu Univerzity Komenského (FM UK) v Bratislave obhájila svoje miesto vo svetovom rebríčku najlepších biznis škôl. Stalo sa tak na medzinárodnom podujatí Eduniversal World Convention 2026 vo francúzskom Biarritz. Fakulta je súčasťou hodnotenia Eduniversal nepretržite od roku 2008 a v celkovom poradí napreduje. TASR o tom informovali z univerzity.
„Obhajoba štyroch paliem excelentnosti Eduniversal v roku 35. výročia je pre fakultu záväzkom ďalej zvyšovať kvalitu výučby a výskumu,“ skonštatoval dekan FM UK Peter Štarchoň.
Fakulta chce podľa neho prehlbovať dlhoročné partnerstvá a rozširovať spoluprácu s ďalšími univerzitami a výskumnými tímami v zahraničí. Vďaka spoločným študijným programom, výmenným pobytom a vedeckým projektom môže podľa dekana držať krok s najnovšími trendmi v manažérskom vzdelávaní a výskume a prinášať nové poznatky priamo do výučby.
Fakulta postúpila v roku 2025 do kategórie 4 Palmes of Excellence - Top Business Schools with Significant International Influence. Štyri palmy z piatich predstavujú druhý najvyšší stupeň v celosvetovom hodnotení Eduniversal, vyhradený špičkovým inštitúciám s výrazným medzinárodným vplyvom a silným globálnym renomé. Osobitnú váhu má podľa fakulty metodika rebríčka - okrem vedeckých výsledkov, medzinárodnej mobility a kvality akademických partnerstiev zohľadňuje aj priame odporúčania dekanov popredných biznis škôl z viac ako 150 krajín sveta.
Opakované zaradenie Fakulty managementu UK medzi špičkové svetové biznis školy v tejto kategórii je podľa rektora UK Mareka Števčeka mimoriadnym úspechom nielen pre samotnú fakultu, ale pre celú UK. „Toto ocenenie, ktoré zohľadňuje aj priame odporúčania akademických lídrov zo zahraničia, potvrdzuje vysokú úroveň našej vedy, internacionalizácie a kvality vzdelávania v globálnom kontexte,“ podotkol Števček.
„Obhajoba štyroch paliem excelentnosti Eduniversal v roku 35. výročia je pre fakultu záväzkom ďalej zvyšovať kvalitu výučby a výskumu,“ skonštatoval dekan FM UK Peter Štarchoň.
Fakulta chce podľa neho prehlbovať dlhoročné partnerstvá a rozširovať spoluprácu s ďalšími univerzitami a výskumnými tímami v zahraničí. Vďaka spoločným študijným programom, výmenným pobytom a vedeckým projektom môže podľa dekana držať krok s najnovšími trendmi v manažérskom vzdelávaní a výskume a prinášať nové poznatky priamo do výučby.
Fakulta postúpila v roku 2025 do kategórie 4 Palmes of Excellence - Top Business Schools with Significant International Influence. Štyri palmy z piatich predstavujú druhý najvyšší stupeň v celosvetovom hodnotení Eduniversal, vyhradený špičkovým inštitúciám s výrazným medzinárodným vplyvom a silným globálnym renomé. Osobitnú váhu má podľa fakulty metodika rebríčka - okrem vedeckých výsledkov, medzinárodnej mobility a kvality akademických partnerstiev zohľadňuje aj priame odporúčania dekanov popredných biznis škôl z viac ako 150 krajín sveta.
Opakované zaradenie Fakulty managementu UK medzi špičkové svetové biznis školy v tejto kategórii je podľa rektora UK Mareka Števčeka mimoriadnym úspechom nielen pre samotnú fakultu, ale pre celú UK. „Toto ocenenie, ktoré zohľadňuje aj priame odporúčania akademických lídrov zo zahraničia, potvrdzuje vysokú úroveň našej vedy, internacionalizácie a kvality vzdelávania v globálnom kontexte,“ podotkol Števček.