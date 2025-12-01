< sekcia Regióny
Fakulta managementu UK patrí medzi najvplyvnejšie biznis školy sveta
Fakulta managementu (FM) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave získala štyri palmy excelentnosti v globálnom rebríčku Eduniversal 2025.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Fakulta managementu (FM) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave získala štyri palmy excelentnosti v globálnom rebríčku Eduniversal 2025. Zaradila sa tak medzi najlepšie hodnotené biznis školy sveta. Dekan fakulty Peter Štarchoň prevzal ocenenie na gala podujatí v dňoch 10. až 13. novembra v Indore v Indii. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.
Rebríček Eduniversal hodnotí medzinárodný vplyv, reputáciu, kvalitu partnerstiev a uznanie medzi dekanmi popredných obchodných škôl z viac než 150 krajín. FM UK v tohtoročnej edícii povýšili do prestížnej kategórie Top Business Schools with Significant International Influence, čím získala štyri palmy excelentnosti z piatich. „Je to dôkaz, že aj slovenská fakulta dokáže diktovať tempo v európskom vysokoškolskom priestore,“ uviedol dekan fakulty.
Hovorkyňa priblížila, že fakulta posunula úroveň z troch na štyri palmy vďaka dlhodobému budovaniu medzinárodnej prestíže, rozvoju partnerských sietí v Európe, Ázii, USA a Oceánii, dynamickej mobilite študujúcich a pedagógov i excelentnej výkonnosti vo vedeckom výskume.
„FM UK svojím postupom v rebríčku Eduniversal posilňuje medzinárodnú prestíž celej univerzity. Tento úspech odráža našu schopnosť budovať globálne konkurencieschopné vzdelávanie a motivuje fakulty k ďalšiemu rozvoju excelentnosti vo výučbe, výskume a medzinárodných partnerstvách,“ dodal rektor UK Marek Števček.
