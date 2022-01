Fakulta prírodných vied UKF mení názov, pripojila k nemu informatiku

Nitra 4. januára (TASR) - Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre zmenila názov. Po súhlase Akademického senátu UKF a ministerstva školstva sa premenovala na Fakultu prírodných vied a informatiky.



Podľa dekana fakulty Františka Petroviča nový názov zviditeľňuje študijné programy a zdôrazňuje úzke prepojenie prírodných vied a informatiky. „S novým názvom má Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre väčší potenciál osloviť a zaujať záujemcov o štúdium informatiky a prírodných vied nielen v nitrianskom regióne,“ skonštatoval Petrovič.



Podľa jeho slov by zmena názvu mohla fakulte pomôcť zapojiť sa do projektov na medzinárodnej úrovni. „Zároveň pomôže vytvoriť priestor na intenzívnejšiu spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne,“ doplnil Petrovič.