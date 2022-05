Univerzitná nemocnica Bratislava diskutuje o stabilizačnom príspevku

Bratislava 29. mája (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Nitra využíva na udržanie sestier a pôrodných asistentiek stabilizačný príspevok. Priznala ho 454 zamestnancom. Tí sú jeho prijatím viazaní na zotrvanie pozície po dobu dvoch rokov. Výška príspevku bola 2000 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec, ktorá objasnila, že k zavedeniu príspevku nemocnica pristúpila preto, že zaznamenala najvyšší úbytok zamestnancov v danej kategórii. Na tému stabilizačného príspevku sa diskutuje aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP) ich nateraz zaviesť neplánuje.



UNB považuje finančnú motiváciu za jeden z aspektov stabilizovania personálu, pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. "V rámci našej nemocnice sa situáciu snažíme stabilizovať, posilnili sme náborovú kampaň. Novým sestrám ponúkame náborový príspevok," zdôraznila s tým, že sa diskutuje aj o stabilizačnom príspevku. Hovorkyňa zároveň poukázala na to, že pre UNB, v ktorej pracuje dve tisíc sestier, by jeho zavedenie znamenalo značný objem peňazí.



V UNLP ho zatiaľ zaviesť neplánujú, povolanie sestier sa snažia podľa hovorkyne nemocnice Moniky Kriškovej zatraktívniť inými benefitmi. Patrí medzi ne napríklad odmena za odpracované roky, vianočné odmeny, predĺžená dovolenka či odmena za vernosť vo forme mesačného príplatku k mzde.



Súčasné mzdy sestier sú podľa prezidenta Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Lukáša Kobera výsmechom a akákoľvek forma pomoci je preto prínosom. Zdôraznil však, že pri dnešnom plate sestier sa záujem o výkon pozície poskytnutím jednorazového príspevku nezmení. "Náš systém, prístup našich manažérov a politikov vyháňa sestry a pôrodné asistentky, nemotivujeme ich zotrvať, ale odísť," upozornil.



Kober tiež poukázal na to, že pri stabilizačnom príspevku je prijímateľ benefitu zaviazaný jeho poskytovateľovi, čo môže mať demotivačný efekt. Medzi výrazné motivačné faktory, aby sestry zotrvali vo svojej pozícii, podľa neho patrí počet personálu na počet pacientov, dostatok pomocného personálu, materiálne a technické vybavenie pracovísk a celková kultúra pracovného prostredia či finančné ohodnotenie.