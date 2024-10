Fakultná nemocnica v Trenčíne dala trestné oznámenie na bývalé vedenie

Trenčín 24. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) v Trenčíne podala trestné oznámenie na bývalé vedenie nemocnice. Dôvodom podľa nej majú byť podozrivé nákupy pri piatich zákazkách. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. Bývalý riaditeľ Tomáš Janík obvinenia odmietol, trestné oznámenie považuje za účelové, obstarávanie podľa neho sekundárne kontrolovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



"Súčasný riaditeľ nemocnice Michal Plesník vykonal kontroly zamerané na zistenie situácie v nemocnici, či už z hľadiska financií, nastavených spoluprác, spomínanej rekonštrukcie vonkajších rozvodov tepla alebo fungovania jednotlivých oddelení," spomenula Holecová.



Pri kontrole zmluvných vzťahov a faktúr podľa nej nemocnica zistila podozrivé nákupy počas bývalého vedenia nemocnice, preto podala oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. "Ide doposiaľ o päť zákaziek, pri ktorých je možné, že došlo k trestnému činu, ktorý súvisí s porušovaním pravidiel určených zákonom o verejnom obstarávaní," konkretizovala Holecová.



Podľa názoru nemocnice neboli tieto pravidlá dodržané, zákazky boli realizované postupom priameho objednania u konkrétneho, vopred vybraného dodávateľa, teda bez vyhlásenia verejného obstarávania a bez zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. "Preverovanie poukázalo na to, že počas pôsobenia bývalého vedenia, v rokoch 2022 až 2023 realizovala spoločnosť RS technology (predtým Remeselné služby) vo FN Trenčín viaceré stavebné práce, ktoré získala, podľa dostupných dokumentov, ktoré má FN k dispozícii, za veľmi neštandardných a neobyčajne výhodných podmienok," tvrdí Holecová.



Konkrétne priame objednávky nemocnica podľa nej nebude menovať, išlo však napríklad o vybudovanie vjazdu do nemocnice za viac ako 200.000 eur, ktoré malo bývalé vedenie zadať RS technology s. r. o. na priamo, bez vyhlásenia verejného obstarávania. "Za roky 2022 až 2023 bolo menovanej spoločnosti, podľa zmlúv, ktoré máme k dispozícii, uhradených viac ako 300.000 eur," doplnila hovorkyňa nemocnice.



FN Trenčín podľa nej zároveň preveruje aj personálne prepojenia vtedajšieho vedenia nemocnice a osôb prepojených na spoločnosť RS technology, pričom o prípadných nových súvislostiach bude informovať.



Bývalý riaditeľ pre TASR v reakcii uviedol, že trestné oznámenie podala nemocnica účelovo. "Absolútne odmietam nejaké pochybenia pri procesoch verejného obstarávania, nakoľko každé verejné obstarávanie ešte prešlo sekundárnou kontrolou na MZ SR, ktoré by nám pri prípadnom pochybení proces zastavilo," ozrejmil Janík.



Verejné obstarávanie počas jeho pôsobenia podľa jeho slov viedol Plesník, ktorý je teraz riaditeľom nemocnice. "Nie som si vedomý žiadneho pochybenia, absolútne odmietam kriminalizáciu procesov, ktoré boli počas môjho pôsobenia. Je to len účelová reakcia na stredajšie medializované informácie o tom, že vyšetrovateľ naďalej vyšetruje udalosti v súvislosti s tepelným hospodárstvom, ako i postupy súčasného vedenia nemocnice," dodal Janík.