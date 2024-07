Fakultná nemocnica Trenčín odmieta tvrdenia o kolapse kardiológie

Bratislava/Trenčín 23. júla (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) v Trenčíne odmieta tvrdenia o kolapse kardiologického oddelenia v súvislosti s výpoveďami lekárov. Deklarovala, že chod kardiológie a riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zabezpečené. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Prijali sme výpovede štyroch lekárov, pracujúcich na čiastočný úväzok, ktorí úhrnne predstavujú 1,4 lekára. Dotknutým lekárom aktuálne plynie výpovedná lehota v zmysle Zákonníka práce, a teda zotrvajú na pracovisku do jej uplynutia, pričom v júli 2024 už nastúpili na kardiologické oddelenie na pracovný pomer traja lekári. Aktuálne má FN Trenčín prísľub nástupu na kardiologické oddelenie aj ďalších lekárov," poznamenala.



O situácii zdravotnícke zariadenie komunikuje aj s rezortom zdravotníctva. "Chod kardiologického oddelenia je zabezpečený, starostlivosť o zdravie pacientov s akútnym koronárnym syndrómom nie je ohrozená a tak ako doposiaľ je poskytovaná zabehnutým systémom s pomocou vysokošpecializovaných pracovísk - Kardiocentra v Nitre a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici," dodalo.



Súčasnú situáciu na kardiologickom oddelení kritizovala opozícia. Poukázala na to, že riaditeľ trenčianskej nemocnice Michal Plesník mal odvolať primára kardiológie bez udania dôvodu, čo malo podľa nich viesť k výpovediam ďalších lekárov. FN Trenčín reagovala, že ukončeniu pracovného pomeru primára predchádzala dohoda zainteresovaných strán.



Opozičné strany vyzvali ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) na nápravu súčasnej situácie. Ak šéfka rezortu nepredstaví riešenie do konca týždňa, chce PS iniciovať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. KDH zase žiada odvolanie riaditeľa zdravotníckeho zariadenia.