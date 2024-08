Fakultná nemocnica Trnava dokončila rekonštrukciu troch pracovísk

Trnava 20. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava dokončila rekonštrukciu prízemia pavilónu chirurgických disciplín, vďaka ktorej zmodernizovala urologickú kliniku, gastroenterologické centrum a chirurgicko-proktologické centrum. TASR o tom informoval hovorca nemocnice Matej Martovič.



"Pacientom sa tak zlepší a skvalitní poskytovaná zdravotná starostlivosť," priblížil riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan. Rekonštrukciu ocenila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).



Prvá etapa rekonštrukcie sa týkala ambulantnej časti urologickej kliniky. Zmenou dispozície vznikol priestor na vytvorenie zákrokovej miestnosti aj s príslušným zázemím. Súčasťou rekonštrukcie bola aj inštalácia nového litotryptora, zariadenia používaného na liečbu obličkových a močových kameňov. "Táto metóda neinvazívne rozbíja močové kamene pomocou rázových vĺn. Prístroj bude využívaný aj v spolupráci s gastroenterológmi pri riešení komplikovaných kameňov (konkrementov) v pankrease," uviedol hovorca.



Ďalšia časť rekonštrukcie sa týkala dvoch centier, konkrétne išlo o chirurgicko-proktologické centrum a gastroenterologické centrum. "Cieľom Chirurgicko-proktologického centra FN Trnava je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná chirurgia, ako aj v subšpecializáciách, ktorým sa u nás zvlášť venujeme, a to mamologická chirurgia (chirurgia prsníka), metabolicko-bariatrická chirurgia a endokrinochirurgia (zvlášť chirurgia štítnej žľazy)," doplnil Martovič.



Osobitnou a najdôležitejšou časťou centra je samotná proktológia (resp. koloproktológia), ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s ochoreniami konečníka (prípadne celého hrubého čreva). Súčasťou centra je samostatná proktologická ambulancia a ambulancia pre funkčnú diagnostiku a rehabilitáciu ochorení panvového dna. Okrem rekonštrukcie bolo centrum doplnené aj o novú zdravotnícku techniku.



V poslednej fáze sa rekonštruovalo gastroenterologické centrum. Z nemocnice priblížili, že okrem iného bola vytvorená špecializovaná gastroskopická a kolonoskopická miestnosť. V súlade so štandardmi vyspelých krajín bola integrovaná aj endosonografia v kombinácii s RTG prístrojom, čo umožní rýchlejšiu a efektívnejšiu liečbu.



So zhotoviteľom rekonštrukcie pavilónu chirurgických disciplín, spoločnosťou Metrostav Slovakia, sa dohodla nemocnica na splátkových kalendároch. Vyplýva to z dvoch dohôd o uznaní dlhu a splátkovom kalendári zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. Celková suma, ktorú nemocnica v splátkach zaplatí, je takmer 930.000 eur. Posledná splátka by mala odísť na účet zhotoviteľa v máji 2025.