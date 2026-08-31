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Fakultná nemocnica Trnava má nové pracovisko urgentného príjmu 2. typu
Vo FN Trnava funguje urgentný príjem prvého typu so štyrmi špecializovanými ambulanciami, internou, neurologickou, chirurgickou a traumatologickou ambulanciou.
Autor TASR
Trnava 31. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava vybudovala nový urgentný príjem druhého typu. Zriadenie tohto pracoviska predstavuje podľa nemocnice zásadný míľnik v modernizácii zdravotníctva na západnom Slovensku. Nemocnica má aj nové, plne digitálne röntgenové pracovisko. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) a riaditeľ FN Trnava Daniel Žitňan.
Nové centrum je koncipované tak, aby dokázalo v nepretržitom režime poskytovať nadregionálnu, komplexnú a okamžitú medicínsku starostlivosť pacientom v kritickom stave a priamom ohrození života. „Špičkové technologické zázemie sústredené pod jednou strechou znamená, že pacienti v kritickom stave a ohrození života dostanú okamžitú, komplexnú a vysoko odbornú pomoc nepretržite 24 hodín denne bez zbytočných časových strát,“ podčiarkol Raši.
Šaško doplnil, že vybudovanie urgentného príjmu druhého typu vychádza z koncepcie ministerstva, ktorého cieľom je vytvoriť efektívnu sieť traumacentier a urgentných pracovísk s jasne definovanými štandardmi. „Trnava dnes ukazuje, ako má vyzerať moderná nemocnica - urgentný príjem druhého typu s vlastným CT a laboratóriom, priame prepojenie na operačné sály a k tomu plne digitálne röntgenové pracovisko,“ doplnil.
Vo FN Trnava funguje urgentný príjem prvého typu so štyrmi špecializovanými ambulanciami, internou, neurologickou, chirurgickou a traumatologickou ambulanciou. Nový urgentný príjem druhého typu disponuje kompletným technickým a priestorovým zázemím, ktoré je sústredené pod jednou strechou. „Vďaka priamemu prepojeniu na operačné sály je urgent pripravený bez časových strát okamžite zachraňovať životy pri polytraumách, cievnych mozgových príhodách, infarktoch, ťažkých sepsách či hromadných nešťastiach,“ ozrejmil Žitňan.
FN Trnava zakúpila aj nový röntgen. Prechod zo staršej nepriamej digitalizácie na najmodernejšiu technológiu priamej digitalizácie predstavuje pre nemocnicu rýchlejšiu diagnostiku pre pacientov. Nemocnica spresnila, že vďaka najnovšej generácii digitálnych detektorov a pokročilému spracovaniu obrazu prináša prístroj detailné snímky pri výrazne nižšej radiačnej záťaži. Rýchlejšie je aj samotné vyšetrenie.
Nové centrum je koncipované tak, aby dokázalo v nepretržitom režime poskytovať nadregionálnu, komplexnú a okamžitú medicínsku starostlivosť pacientom v kritickom stave a priamom ohrození života. „Špičkové technologické zázemie sústredené pod jednou strechou znamená, že pacienti v kritickom stave a ohrození života dostanú okamžitú, komplexnú a vysoko odbornú pomoc nepretržite 24 hodín denne bez zbytočných časových strát,“ podčiarkol Raši.
Šaško doplnil, že vybudovanie urgentného príjmu druhého typu vychádza z koncepcie ministerstva, ktorého cieľom je vytvoriť efektívnu sieť traumacentier a urgentných pracovísk s jasne definovanými štandardmi. „Trnava dnes ukazuje, ako má vyzerať moderná nemocnica - urgentný príjem druhého typu s vlastným CT a laboratóriom, priame prepojenie na operačné sály a k tomu plne digitálne röntgenové pracovisko,“ doplnil.
Vo FN Trnava funguje urgentný príjem prvého typu so štyrmi špecializovanými ambulanciami, internou, neurologickou, chirurgickou a traumatologickou ambulanciou. Nový urgentný príjem druhého typu disponuje kompletným technickým a priestorovým zázemím, ktoré je sústredené pod jednou strechou. „Vďaka priamemu prepojeniu na operačné sály je urgent pripravený bez časových strát okamžite zachraňovať životy pri polytraumách, cievnych mozgových príhodách, infarktoch, ťažkých sepsách či hromadných nešťastiach,“ ozrejmil Žitňan.
FN Trnava zakúpila aj nový röntgen. Prechod zo staršej nepriamej digitalizácie na najmodernejšiu technológiu priamej digitalizácie predstavuje pre nemocnicu rýchlejšiu diagnostiku pre pacientov. Nemocnica spresnila, že vďaka najnovšej generácii digitálnych detektorov a pokročilému spracovaniu obrazu prináša prístroj detailné snímky pri výrazne nižšej radiačnej záťaži. Rýchlejšie je aj samotné vyšetrenie.