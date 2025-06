Fakultná nemocnica Trnava otvorila nové pracovisko

Trnava 16. júna (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava otvorila nové pracovisko intervenčnej kardiológie, vďaka ktorému bude liečba infarktov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) dostupnejšia. Ide o prvé pracovisko svojho druhu v tomto kraji. Počas pondelka už stihli lekári na novom pracovisku zachrániť jeden ľudský život pacientovi s akútnym infarktom.



Na Slovensku sa aktuálne zrealizuje približne 4100 selektívnych koronarografických výkonov na milión obyvateľov, zatiaľ čo v Českej republike je to okolo 5300. Tento rozdiel súvisí s nižšou dostupnosťou výkonov a menším počtom kardiocentier na Slovensku. „Toto pracovisko intervenčnej kardiológie sprístupní obyvateľom v Trnavskom kraji výkony, ktoré doteraz nemali a prinesie aj skrátenie čakacích lehôt,“ povedal na pondelkovom slávnostnom otvorení pracoviska predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovoril o napĺňaní úlohy zlepšovať prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti. „Aj na tomto pracovisku sa budú zachraňovať životy v regiónoch v čase, keď ochorení srdca pribúda a rozhoduje rýchlosť zásahu. Pacienti nebudú musieť cestovať do Nitry alebo Bratislavy,“ podotkol. Predpokladá, že začiatkom jesene by sa v kontexte rôznych investícií mohlo začať hovoriť aj o možnej novej nemocnici v Trnave.



Riaditeľ FN Trnava Daniel Žitňan podčiarkol význam nového pracoviska intervenčnej kardiológie v tom, že pacienti s diagnostikovaným infarktom nemusia byť prekladaní z trnavskej nemocnice na iné pracoviská. „Takíto pacienti môžu byť hospitalizovaní vo FN Trnava s tým, že budú mať spravidla do 24 hodín realizovaný intervenčný výkon,“ povedal.



Primár kardiologického oddelenia FN Trnava Daniel Čambál ozrejmil, že na Slovensku bolo vlani ošetrených približne 3700 pacientov so STEMI infarktom, ktorí musia byť okamžite prevezení na katetrizačnú sálu a približne 3000 pacientov s NSTEMI, ktorí sú intervenčne ošetrení v najbližších dňoch po diagnostike. „Okrem spomínaných infarktov myokardu je veľká skupina stabilných pacientov s koronárnou chorobou srdca, ktorí podstupujú rovnaký katetrizačný výkon,“ priblížil.



Predpokladá, že na novom pracovisku dokážu ročne realizovať približne 1000 až 1500 výkonov. Pacient je pri intervenčnom výkone pri plnom vedomí. „Cez ruku zavedieme vodiče do srdca, kde identifikujeme cievu, ktorá sa uzavrela. Infarkt vzniká tak, že dochádza k náhlemu uzavretiu cievy, ktorá vyživuje srdce. Čím skôr cievu spriechodníme, tým je šanca, že srdce ostane zdravé, väčšia,“ opísal.