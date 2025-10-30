Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Regióny

Fakultná nemocnica Trnava upravuje podmienky parkovania v jej areáli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Keďže nemocnica poskytovala bezplatné parkovanie na štyri hodiny, mnohí vodiči podľa jeho slov využívali tieto miesta bez návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Autor TASR
Trnava 30. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica Trnava upravuje podmienky parkovania v jej areáli. Dôvodom je zhoršujúca sa dopravná situácia. Bezplatné parkovanie sa od 1. novembra skráti zo štyroch na dve hodiny. Informoval o tom hovorca nemocnice Matej Martovič.

„Cieľom opatrení nie je obmedzovať prístup pacientov, ale zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v areáli, ktorá je nevyhnutná pre záchranné zložky, sanitky a zdravotnícky personál,“ zdôraznil.

Keďže nemocnica poskytovala bezplatné parkovanie na štyri hodiny, mnohí vodiči podľa jeho slov využívali tieto miesta bez návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Každých ďalších 30 minút po uplynutí dvoch hodín parkovania bude spoplatnených sumou dve eurá. Maximálna denná suma za parkovanie bude 20 eur. Bezplatné parkovanie budú mať pacienti onkologickej ambulancie, dialýzy a pacienti, ktorým je podávaná liečba hemoterapie a chemoterapie na oddelení hematológie.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník