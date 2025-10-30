< sekcia Regióny
Fakultná nemocnica Trnava upravuje podmienky parkovania v jej areáli
Autor TASR
Trnava 30. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica Trnava upravuje podmienky parkovania v jej areáli. Dôvodom je zhoršujúca sa dopravná situácia. Bezplatné parkovanie sa od 1. novembra skráti zo štyroch na dve hodiny. Informoval o tom hovorca nemocnice Matej Martovič.
„Cieľom opatrení nie je obmedzovať prístup pacientov, ale zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v areáli, ktorá je nevyhnutná pre záchranné zložky, sanitky a zdravotnícky personál,“ zdôraznil.
Každých ďalších 30 minút po uplynutí dvoch hodín parkovania bude spoplatnených sumou dve eurá. Maximálna denná suma za parkovanie bude 20 eur. Bezplatné parkovanie budú mať pacienti onkologickej ambulancie, dialýzy a pacienti, ktorým je podávaná liečba hemoterapie a chemoterapie na oddelení hematológie.
