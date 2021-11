Fakultná nemocnica v N.Zámkoch pozastavuje elektívnu operatívu

Nové Zámky 18. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch reaguje na zhoršenie epidemiologickej situácie. Až do odvolania tu bude v lôžkovej časti poskytovaná výlučne neodkladná zdravotná starostlivosť.



Nemocnica okrem toho prijala aj ďalšie opatrenia. Ako sa uvádza v jej stanovisku, až do odvolania zostáva pozastavená elektívna operatíva. "Pacientom objednaným na plánované operačné výkony príslušné oddelenia a kliniky oznámia pozastavenie operatívy," uviedlo vedenie novozámockej nemocnice.



To zároveň potvrdilo, že naďalej ostáva v činnosti kompletná ambulantná starostlivosť. V nezmenenom režime zostáva aj podávanie biologickej liečby, či starostlivosť o onkologických pacientov.