Fakultu architektúry a dizajnu STU zaplní popkultúrny festival Slavcon

Bratislava 21. apríla (TASR) - V Bratislave sa v piatok začína popkultúrny festival Slavcon oslovujúci nadšencov fantasy, sci-fi aj histórie. "Prvýkrát sa koná v nových priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity," uviedla pre TASR Veronika Hincová Frankovská za organizátorov podujatia, na ktorom sa stretávajú fanúšikovia Pána Prsteňov, Harryho Pottera, Star Wars, ale aj komiksov, hier a literatúry.



Medzi hlavné lákadlá programu označila knižný krst a autogramiádu spisovateľa Juraja Červenáka, ktorý na festivale predstaví novú knihu zo série o Černokňažníkovi - Ostrov bohýň. "Zákutia vizuálnych a špeciálnych efektov predstaví Vladimír Valovič, ktorý pracoval na filmoch, ako Harry Potter a Dary smrti II, Guardians of the Galaxy alebo Justice League," avizuje festival.



Pre menších návštevníkov organizátori pripravili Víkend na Rokforte, počas ktorého sa účastníci nechajú zatriediť do jednej zo štyroch fakúlt a so svojimi spolužiakmi sa v rôznych aktivitách snažia vyhrať fakultný pohár. "Čaká na nich napríklad klub duelantov, debatný krúžok alebo stolný metlobal," dodáva Hincová Frankovská s tým, že súčasťou tohtoročného Slavconu je aj komiksový festival Panel. Ten prináša workshopy pre deti i dospelých, prednášky o svete komiksov či o písaní a vydávaní kníh, ale aj umelcov prezentujúcich sa v "Artist Alley".



V sprievodnom programe figurujú historický tábor, remeselné stánky a lukostreľba, tanečné vystúpenia či večerná ohňová šou skupiny Divoké žienky. "Počas celého festivalu bude k dispozícii aj herňa so spoločenskými hrami vrátane kartových hier Pokémon a Magic: The Gathering, ale aj šifrovačka či predajné stánky," dodávajú organizátori.



Festival potrvá do nedele 23. apríla.