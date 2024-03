Fakultu umení TUKE po odstúpení dekana dočasne povedie Ján Kanócz

Košice 12. marca (TASR) - Funkciu dekana Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE) bude dočasne vykonávať docent Ján Kanócz. Po odstúpení dekana Tibora Uhrína ho tým v utorok poveril rektor univerzity Peter Mésároš.



Kanócz pôsobí na fakulte ako pedagóg na katedre architektúry. Do vymenovania nového dekana ho ako poverenú osobu na výkon tejto funkcie navrhol Akademický senát (AS) FU TUKE.



Uhrín oznámil rektorovi TUKE svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie dekana v pondelok (11. 3.), následne o tom informoval aj senát fakulty.



K odstúpeniu dekana Uhrína došlo po medializovanej kauze, keď zobral z kaviarne v centre Košíc cenný obraz. Kauzou sa v pondelok zaoberal AS FU aj Etická komisia, ktorú zriadil rektor. "Etická komisia konštatovala porušenie Etického kódexu zamestnanca Technickej univerzity v Košiciach," informovala univerzita v stanovisku.



Obraz od výtvarníčky Herty Ondrušovej-Victorinovej (1912 - 1999) zmizol 4. marca zo steny kaviarne na košickej Hlavnej ulici. Zvesenie obrazu už bývalým dekanom dokumentuje videozáznam z bezpečnostnej kamery. Majitelia kaviarne chceli riešiť prípad na polícii, napokon však došlo k vráteniu maľby. Prípad napriek tomu polícia rieši, pričom koná ex offo (z úradnej povinnosti - pozn. TASR).



Uhrín priznal, že obraz zo steny zložil s tým, že nepoznal jeho pôvod ani hodnotu. "Bola to bláznivá recesia, obraz mal byť zvesený a následne vrátený, nebol v tom úmysel sa obohatiť," uviedol pre TASR. Pripúšťa pritom svoju chybu alebo zlyhanie. "Áno, samozrejme, bolo to neuvážené, ľutujem takéto konanie a všetkým zainteresovaným sa ospravedlňujem," skonštatoval minulý týždeň. Prijíma aj zodpovednosť v tomto smere.



Akademický senát FU v pondelok prijal jeho ospravedlnenie a abdikáciu. Vo zverejnenom stanovisku senát poukázal na to, že dekan ako významná osobnosť reprezentujúca fakultu je morálnym vzorom pre akademickú obec a zvlášť študentov. "Kriticky sa staviame k jeho konaniu, ktoré malo a naďalej má negatívny dosah a poškodzuje dobré meno Fakulty umení TUKE. Jeho profesionálne nepresvedčivá komunikácia a interpretácia vlastného činu má zároveň dosah na vnímanie umeleckej obce verejnosťou," vyhlásil senát.



Voľby kandidáta na nového dekana sa musia uskutočniť do dvoch mesiacov.