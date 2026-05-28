VIDEO: FALOŠNÍ MALIARI: Seniorku okradli o tisíce
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Obvineniu zo zločinu podvodu v súbehu s trestným činom krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva čelia 55-ročný M. O. a 30-ročný L.Ž. z okresu Malacky. Na podklade zabezpečenej dôkaznej situácie ho vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Podľa doterajších informácií mali obaja muži osloviť 79-ročnú seniorku začiatkom mája pred jej rodinným domom v Bratislave, pod zámienkou vykonania maliarskych prác a opravy fasády na jej dome. Seniorka súhlasila, pustila ich do vnútorných priestorov domu, aby im odovzdala zálohu za vykonanú prácu vo výške 1000 eur, pričom falošní „maliari“ využili jej chvíľkovú nepozornosť a odcudzili jej viacero kusov šperkov a retiazok zo žltého kovu. Pod zámienkou vyzdvihnutia rebríka na vymaľovanie fasády z domu odišli a už sa nevrátili. „Týmto konaním bola seniorke spôsobená škoda vo výške 5800 eur,“ priblížil Szeiff.
Policajti kriminálnej polície tretieho bratislavského okresu dôslednou operatívno-pátracou činnosťou v krátkom čase zistili totožnosť oboch mužov. „V súčinnosti s inými útvarmi vykonali ďalšie potrebné úkony, avšak s prihliadnutím na ďalšie okolnosti v rámci vyšetrovania, policajti pristúpili k realizácii zadržania oboch mužov priamo v osade na Záhorí. Za súčinnosti s policajtmi Pohotovostného policajného útvaru Bratislava boli obaja muži 26. mája obmedzení na osobnej slobode a eskortovaní na príslušné policajné oddelenie,“ uviedol hovorca.
Jeden z obvinených mužov sa už v minulosti podľa Szeiffa dopustil spáchania mimoriadne závažnej trestnej činnosti, za ktorú bol právoplatne odsúdený. Zo strany vyšetrovateľa bol v tejto súvislosti spracovaný a prokurátorovi predložený podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvinených osôb.
