FALOŠNÝ POLICAJT: Podvodník okradol dôchodkyňu o tisíce eur

Košice 18. októbra (TASR) - Viacero pokusov o podvod zaznamenala vo štvrtok (17. 10.) polícia v okrese Košice-okolie. O niekoľko tisíc eur prišla 82-ročná žena, ktorú telefonicky kontaktoval podvodník, vydávajúci sa za policajta. Po páchateľovi pátrajú. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podvodník žene nahovoril, že príde mafia a vezmú jej našetrené úspory. "Pod psychickým nátlakom ju donútil, aby všetky peniaze a cennosti, čo má doma, vložila do igelitky a položila ju na smetnú nádobu pred domom. Starenka postupovala podľa pokynov neznámeho muža, vložila do tašky svoje úspory a tašku s peniazmi nechala na dohodnutom mieste," spresnila hovorkyňa s tým, že polícia začala vo veci trestné stíhanie pre zločin podvodu. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až 10 rokov.



Polícia apeluje na seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími osobami opatrní, obozretní voči neznámym ľuďom, ktorí by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a žiadať o peniaze a cennosti či ponúkať pomoc. "Pri objasňovaní týchto prípadov Policajný zbor uvíta, ak by takéto osoby kontaktovali políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu či pripraviť ich o financie. A to aj vtedy, ak by sa ďalším vyšetrovaním podvodné konanie nepreukázalo," dodala Mésarová.