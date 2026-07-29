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Falošný synovec: Seniorka prišla o 9000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Polícia prijala v utorok (28. 7.) oznam od 80-ročnej seniorky, ktorá sa počas dňa mala stať obeťou podvodu.

Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Polícia v Bratislave začala trestné stíhanie pre podvod na seniorke, ktorá prišla o 9000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Polícia prijala v utorok (28. 7.) oznam od 80-ročnej seniorky, ktorá sa počas dňa mala stať obeťou podvodu. „Oznámenie, ktorého obsahom mala byť telefonická komunikácia falošného synovca so žiadosťou o poskytnutie finančnej hotovosti na nákup šperkov z burzy za sumu 9000 eur a ich následné odovzdanie, nezostalo len tak,“ priblížila Šimková. Seniorka po kontaktovaní falošným synovcom mala podľa inštrukcií ísť do banky, kde mala vybrať v hotovosti požadovanú sumu a tú mala následne odovzdať na dohodnutom mieste, presnejšie na koleso motorového vozidla.

Polícia opätovne ľuďom pripomína, aby v prípade, že ich kontaktuje fyzická osoba, ktorú nepoznajú, prípadne poznajú, ale nemajú z toho dobrý pocit, majú pochybnosti, aby sa pýtali, volali známym a predovšetkým na číslo 158, keďže môže ísť o podvod.

„Aby sa váš rodinný príslušník nestal obeťou podvodu, urobte všetko pre to, aby bol dostatočne informovaný a vedel v danej nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahol tlaku podvodníkov a úspešne sa vyhol osobnej peňažnej ujme. Vaša pomoc je veľmi dôležitá,“ dodala Šimková.
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