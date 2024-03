Fándlyho Kázne patria k vzácnym exponátom knižnice

Trnava 3. marca (TASR) – Najvzácnejším dokumentom, ktorý uchováva v knižnom fonde Knižnica Juraja Fándlyho (KJF) v Trnave, je vydanie kázní známeho slovenského osvietenského spisovateľa a rímskokatolíckeho kňaza, po ktorom je pomenovaná. Vytlačila ju v roku 1795 trnavská kníhtlačiareň Václava Jelínka. Uviedol to pre TASR riaditeľ KJF Pavol Tomašovič.



"Dostala sa k nám asi pred siedmimi rokmi darom. Bola v poškodenom stave, preto sme ju museli dať reštaurovať," povedal. Bežne sa k nej čitateľ však nedostane, podľa riaditeľa býva k nahliadnutiu napríklad počas dňa otvorených dverí alebo na študijné účely. "Naša knižnica neuchováva a nereštauruje staré historické dokumenty, na to sú určené iné knižnice. Ale vzhľadom na to, že ide o titul autora, ktorého nesie naša inštitúcia meno, zostala v našom fonde," doplnil Tomašovič.



KJF patrí k najväčším verejným knižniciam v regióne a plní úlohu regionálnej knižnice. "Z nášho pohľadu, ale i z pohľadu celoslovenského, sú najvzácnejšie miestne tlačoviny a dokumenty, ktoré sú jedinečné a knižnica ich uchováva od obdobia, keď začala plniť regionálnu funkciu," doplnil Tomašovič. Fond regionálnej literatúry má 7268 knižničných jednotiek z celkového počtu viac ako 204.000. V tomto období práve pre uchovanie jedinečných tlačovín, ako sú regionálne či podnikové noviny z obdobia 60. a 70. rokov 20. storočia, prebieha ich postupná digitalizácia.