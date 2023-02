Fantomas v DPOH bojuje proti hoaxom a dezinformáciám

Bratislava 2. februára (TASR) – Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) uvedie vo štvrtok premiéru autorskej inscenácie Fantomas. Ide o tretiu časť voľnej trilógie Generácia Z, z ktorej už diváci mohli vidieť tituly Sused, ktorého nechcem (2021) a Krása nevídaná (2022).



Inscenácie vznikli v rámci Projektu tolerancie, zameraného predovšetkým na mladé publikum. Osloviť má témami tolerancie, inakosti, jej rešpektovania či nenávisti, ďalej témou vnímania ženskej krásy a jej hodnotenia médiami a spoločnosťou.



Hlavnou témou Fantomasa sú dezinformácie, hoaxy a konšpiračné teórie a ich vplyv na mladých. "Ako im sociálne médiá a internet menia život, ako ich môžu manipulovať, izolovať a následne radikalizovať," približuje DPOH novinku v réžii Valerie Schulczovej. Poukazuje na to, že mladí ľudia majú neobmedzený prístup k informáciám a vo virtuálnom svete na nich čaká plno nástrah a rôznych "Fantomasov".



"Cielená manipulácia v kombinácii s nezáujmom overovať fakty a nevedomosťou môže viesť k fatálnym skutkom," upozorňuje režisérka a dodáva, že Fantomas nie je len tajuplným zloduchom, ale tiež akronymom zásadných oblastí mediálnej gramotnosti. "Je dôležité naučiť sa ako overovať FAKTY, ako vyhľadať AUTORA textu, ako prekuknúť NÁLEPKOVANIE zavádzajúcich článkov, ako sa neuspokojiť len so šokujúcimi TITULKAMI a čítať ďalej, ako rozoznať OBRAZOVÚ manipuláciu, ako usmerniť svoj MOZOG, narábať s ARGUMENTAMI a akú rolu v tom celom zohráva STRACH,“ vysvetľuje Schulczová akronym.



Inscenácia vznikla v spolupráci s občianskym združením Zvoľ si info, v odbornej konzultácii s Kristínou Blažekovou. Diváci v nej uvidia Annamáriu Janekovú, Katrin Virágovú, Adama Kubalu a Jakuba Šveca. Dramaturgičkou predstavenia a autorkou scénickej hudby je Tereza Hladká.



Fantomas je prvou premiérou otváracej sezóny DPOH. Inscenáciu uvádza na scéne CO Krytu.