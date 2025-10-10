Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
FANTÓMOVA PREPRAVA: Zlodej ukradol 720 kusov solárnych panelov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Edmund Örzsik

Okrem samotného tovaru zaistili aj rôzne doklady, pečiatky a písomnosti súvisiace s trestnou činnosťou.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje prípad tzv. fantómovej prepravy, pri ktorom doposiaľ nezistený páchateľ podvodne spreneveril 720 kusov solárnych panelov z miesta nakládky v Slovinsku s plánovaným doručením do Arménska. Polícii sa podarilo nákladnú súpravu identifikovať a zaistiť v logistickom centre v okrese Senec. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.

Okrem samotného tovaru zaistili aj rôzne doklady, pečiatky a písomnosti súvisiace s trestnou činnosťou. Týmto konaním vznikla poškodenej spoločnosti doposiaľ presne nevyčíslená škoda na majetku.

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci pokračuje v procesných úkonoch smerujúcich k vyšetreniu skutku. Spreneverené solárne panely boli dnes, 10. októbra, vrátené oprávnenému vlastníkovi,“ doplnil Hájek.
