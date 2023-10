Fara, v ktorej sa narodila Timrava, má 195 rokov a potrebuje obnovu

Polichno 21. októbra (TASR) – Evanjelická fara v Polichne v okrese Lučenec oslavuje tento rok 195. výročie. Objekt, v ktorom sa narodila a žila slovenská spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa tam i malé múzeum. Fara je však v zlom technickom stave a potrebuje obnovu, na tú však nie je dostatok financií. Pre TASR to uviedol starosta obce Pavel Kyseľ.



"V tejto budove sa Timrava narodila, tu prežila aj väčšiu časť svojho života. Po smrti otca v roku 1909 odišla z Polichna do susednej dediny Ábelová," priblížil Kyseľ. Vlastníkom objektu je evanjelický cirkevný zbor v Polichne. Fara je dlhé roky v zlom technickom stave a zásadnejšiu sumu z verejných zdrojov na jej obnovu sa doposiaľ získať nepodarilo.



"Potrebná by bola rekonštrukcia podláh a oprava stropov, je tu problém s vlhkosťou," vysvetlil starosta s tým, že v ostatných rokoch bola rekonštruovaná strecha či fasáda domu. Náklady na ďalšiu záchranu fary odhaduje na viac ako 200.000 eur, komplexnú revitalizáciu by však potrebovalo aj priľahlé okolie či prislúchajúca hospodárska budova, ktorá je tiež pamiatkovo chránená.



Cirkevný zbor v obci nemá podľa slov starostu na obnovu fary dostatok financií a pomôcť nedokáže ani malá obec, ktorá hospodári s ročným rozpočtom vo výške približne 60.000 eur. "Vlastník, keď požaduje verejné prostriedky, potrebuje vypracovať projektovú aj technickú dokumentáciu. Tie prostriedky sú možno čiastočne aj oprávnené náklady, ale keď sa projekt neschváli, peniaze na prípravu sa musia zaplatiť a projekt nie je realizovaný," dodal Kyseľ.



V rodnom dome Timravy sa v súčasnosti nachádza malé múzeum, ročne ho navštívi od 600 do 800 záujemcov. "Expozícia je poskladaná z predmetov, ktoré priamo nesúvisia s Timravou, ale súvisia s jej obdobím. Sú tu len asi dva originály, ktoré používala. Máme tu expozíciu polichnianskych krojov, drevených náhrobníkov evanjelikov z Polichna aj expozíciu polichnianskych kraslíc," priblížil Kyseľ s tým, že kraslice z Polichna boli v roku 2021 zapísané aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.



Polichno má približne 140 obyvateľov, okrem Timravy patrí medzi významných rodákov obce i autor prvej slovenskej učebnice pedagogiky Juraj Čečetka. V Polichne sa nachádza i pamiatková zóna dokumentujúca tamojšiu vidiecku architektúru z konca 19. storočia.