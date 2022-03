Farár z Pavloviec nad Uhom sa snaží spájať rodiny utečencov

Pavlovce nad Uhom 3. marca (TASR) - Kňaz Apoštolskej cirkvi v Pavlovciach nad Uhom v okrese Michalovce Marek Gombar sa tiež snaží pomôcť ukrajinským utečencom. Cez jeho kresťanské centrum za niekoľko dní prešlo odhadom 400 ľudí. Potvrdil to v rozhovore pre TASR s tým, že utečencom poskytnú základnú starostlivosť, nocľah na pár dní a hľadajú im strechu nad hlavou, kde by mohli ostať dlhšie obdobie.



"Od piatka sme začali týchto ľudí zvážať k nám, nečakali sme, že ich bude až toľko. Chodíme vlastnými autami na štyri hraničné priechody, snažíme sa predovšetkým spájať rodiny, ktorých členovia prechádzali cez viaceré hranice. Ide o mamičky s deťmi, ktoré sa predsa len cítia bezpečnejšie, keď sú so svojimi sestrami, mamami alebo inými rodinnými príslušníkmi," priblížil Gombar. Dodal, že sú v kontakte s ďalšími organizáciami a charitatívnymi domami na Slovensku alebo v Českej republike, kde neskôr nájdu útočisko na dlhšie.



Pastor priblížil, že väčšina ľudí prichádza k hraniciam pešo, niektoré matky aj s viacerými deťmi, a sú veľmi uzimení a vysilení. "Deti sú podchladené, stáva sa, že plačú aj celú noc, vidíme veľmi strápené mamičky, ktoré už naozaj nevládzu ďalej. Svojich mužov museli nechať doma, je to pre nich veľmi ťažké," zhodnotil Gombar, ktorý sa snaží pomôcť predovšetkým chudobnejším ukrajinským Rómom. V tejto súvislosti upozornil, že by bolo potrebné zabezpečiť pre nich aj nejakého sociálneho pracovníka, ktorý by im pomohol zorientovať sa v cudzej krajine.