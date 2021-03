Farári veria, že tieto sviatky sú posledné, keď nemôžu byť s veriacimi

Brezno 29. marca (TASR) – Slávenie najstaršieho a najvýznamnejšieho sviatku kresťanského cirkevného roka Veľkej noci sa aj v Brezne, podobne ako v iných mestách na Slovensku, opäť uskutoční bez účasti veriacich v kostoloch.



"Je to už dlho - myslím to fungovanie v núdzovom režime. V tom sme na rovnako s inými oblasťami života – obchodmi, službami, športom aj kultúrou. Aj keď spoločenstvo veriacich zhromaždené v liturgickom priestore sa nedá nahradiť, predsa len, oproti spomínaným iným oblastiam nášho života vieme vieru prežívať aj individuálne. Je to však v danej situácii ťažšie," uviedol na webovej stránke mesta Brezno dekan rímskokatolíckej farnosti Dušan Lukáč s tým, že verejná spoločná bohoslužba je v tomto prípade skutočne nenahraditeľná.



"Sú to už tretie sviatky v poradí, ktoré budú netradičné. Ako sa nám počas nich osvedčilo, budeme služby Božie vysielať prostredníctvom našej stránky ECAV Brezno na sociálnej sieti. Teším sa zo spolupráce s bratom farárom Vladimírom Ticháňom z Kokavy nad Rimavicou, s ktorým spolupracujeme na prenosoch služieb Božích od konca januára. Služby Božie počas sviatkov budeme vysielať striedavo z breznianskeho a kokavského chrámu Božieho," reagoval na mestskom webe evanjelický farár Radim Pačmár, ktorý verí, že takéto sviatky zažívame poslednýkrát.



Podľa gréckokatolíckeho farára Jána Kovaľa je vzájomne bolestné, že nemožno s veriacimi sláviť sviatky. "Ako alternatíva pre veriacich, hoci si uvedomujem, že nie dokonalá, sa ponúka sledovanie médií – internetu a televízie, kde budú prenášané v priamom prenose z katedrálnych chrámov gréckokatolíckej cirkvi jednotlivé liturgické obrady Paschy," konštatoval.



Kňazi zdôrazňujú, že žijeme v ťažkej dobe a každý niekoho alebo niečo stráca. O to viac však potrebujeme vzájomnú blízkosť a lásku, nie konflikty, nezhody a nepokoj. To by sme si mali uvedomiť počas nadchádzajúcej Veľkej noci.