Farma v Brezne už produkuje vajíčka pre deti a seniorov

Brezno 18. júna (TASR) - Mesto Brezno po dohode s poslancami mestského zastupiteľstva založilo vlani obchodnú spoločnosť so zámerom vybudovať a prevádzkovať hospodársky dvor v lokalite Brezinky v areáli bývalého družstva. Cieľom mestskej farmy Brezinky je produkcia vlastných zdravých potravín najmä pre deti a seniorov v mestských školách a zariadeniach. Prvými sú vajíčka z vlastného chovu.



Ako na sociálnej sieti informoval primátor Tomáš Abel, mestu sa podarilo zrealizovať ďalší skvelý projekt. Snahou obchodnej spoločnosti Brezinky je vybudovať hospodársky dvor, ktorý bude nielen ekonomickým, ale aj ekologickým a sociálnym prínosom pre obyvateľov Brezna.



„Produkujeme vajíčka z vlastného chovu, pričom všetko robíme v prvom rade pre deti v našich materských a základných školách, ako aj seniorov v našich zariadeniach. Chceme, aby dostávali zdravé potraviny, ktoré vieme, ako vyrábame. Samozrejme, všetko pod dohľadom odborníkov, či je to veterinárna starostlivosť o sliepočky alebo spolupráca s ďalšími odborníkmi v oblasti poľnohospodárstva, ktorí kontrolujú našu rastlinnú alebo živočíšnu výrobu. Teším sa z tohto projektu a verím, že cieľ bude naplnený,“ konštatoval Abel.



Na farme majú aktuálne vo voľnom chove 200 kusov mladých nosníc. Podľa konateľa spoločnosti Brezinky Martina Lehotského je priemerná denná produkcia približne 150 kusov vajíčok, ktoré dodávajú aj do mestského hotela. V tomto roku plánujú rozšíriť chov približne na 500 kusov nosníc a zásobovanie vajíčkami rozšíriť na miestnej úrovni. Na jeseň tohto roka plánujú obstarať základné stádo hovädzieho dobytka.



Hlavnou úlohou spoločnosti je chov mäsových plemien hovädzieho dobytka, prvovýroba a predaj slepačích vajec, výroba krmovín, poľnohospodárska činnosť, správa a údržba trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve samosprávy a mestských lesov.