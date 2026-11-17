< sekcia Regióny
Farmácia sa v Košiciach vyučuje 20 rokov
Prví študenti sa v Košiciach na vtedajšej Univerzite veterinárskeho lekárstva (UVL) začali v päťročnom magisterskom štúdiu vzdelávať v akademickom roku 2006/2007.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - Farmácia sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach vyučuje 20 rokov. Popri Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave ide o druhé centrum vzdelávania budúcich lekárnikov na Slovensku. Oslavy 20. výročia začatia výučby spoločného študijného programu farmácia vyvrcholia v utorok na UVLF medzinárodnou konferenciou Štúdium - Inovácie - Farmaceutická prax. Informovala o tom hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
Podujatie organizujú spoločne UVLF a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a aj takýmto spôsobom pripomínajú Medzinárodný deň študentstva a význam podpory vedy, vzdelávania a slobodného prístupu k najmodernejším poznatkom.
Konferencia sa venuje aktuálnym témam, ako je očkovanie v lekárňach, farmaceut ako partner v manažmente respiračných ochorení, eZdravie, rádiofarmaceut - farmaceut, ktorý nepracuje v rádiu, význam komunikácie v lekárni, miesto farmaceuta v liekovej politike, inovácie a dostupnosť či nové modely financovania zdravotnej starostlivosti.
„Odborníci, ale aj študenti sa budú venovať aj možnosti využitia liečivých rastlín pri hojení rán, 3D tlači liekových foriem či možnosti využitia slín pre rutinné terapeutické monitorovanie hladín liečiv. V panelovej diskusii venovanej inováciám a budúcnosti farmácie budú hovoriť osobnosti súčasnej vedy, vzdelávania i praxe,“ priblížila hovorkyňa. Súčasťou konferencie budú aj workshopy venované inovatívnym metódam vzdelávania, limitáciám geriatrických pacientov, moderným diagnostickým metódam a kognitívnemu skríningu.
Prví študenti sa v Košiciach na vtedajšej Univerzite veterinárskeho lekárstva (UVL) začali v päťročnom magisterskom štúdiu vzdelávať v akademickom roku 2006/2007. Farmácia pribudla do názvu univerzity v roku 2010. Od roku 2011, keď promovalo prvých 71 magistrov a magisteriek farmácie, už štúdium úspešne absolvovalo a vysokoškolský titul získalo 1511 mladých žien a mužov.
Rektor UVLF Jozef Nagy pri príležitosti 20. výročia poukázal na veľké výzvy, ktoré dnes pred univerzitou stoja, ako sú nové formy výučby, nové kompetencie farmaceutov, nástup umelej inteligencie a budovanie simulačných centier. „Do budúcnosti hľadíme s optimizmom a odhodlaním. Našou víziou je naďalej modernizovať výučbu, rozvíjať špičkový biomedicínsky a farmaceutický výskum, prehlbovať medzinárodnú spoluprácu a vychovávať farmaceutov, ktorí budú nielen excelentnými odborníkmi, ale aj ľuďmi s vysokým etickým kreditom a empatiou,“ skonštatoval.
Univerzita pri príležitosti jubilea v októbri ocenila pamätnými plaketami osobnosti, ktoré stáli pri vzniku a formovaní študijného programu farmácia, zakladateľov aj ich pokračovateľov, domácich i externých pedagógov, ale aj vybrané univerzity a fakulty, profesijne blízke organizácie a partnerov z externého prostredia.
Podujatie organizujú spoločne UVLF a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a aj takýmto spôsobom pripomínajú Medzinárodný deň študentstva a význam podpory vedy, vzdelávania a slobodného prístupu k najmodernejším poznatkom.
Konferencia sa venuje aktuálnym témam, ako je očkovanie v lekárňach, farmaceut ako partner v manažmente respiračných ochorení, eZdravie, rádiofarmaceut - farmaceut, ktorý nepracuje v rádiu, význam komunikácie v lekárni, miesto farmaceuta v liekovej politike, inovácie a dostupnosť či nové modely financovania zdravotnej starostlivosti.
„Odborníci, ale aj študenti sa budú venovať aj možnosti využitia liečivých rastlín pri hojení rán, 3D tlači liekových foriem či možnosti využitia slín pre rutinné terapeutické monitorovanie hladín liečiv. V panelovej diskusii venovanej inováciám a budúcnosti farmácie budú hovoriť osobnosti súčasnej vedy, vzdelávania i praxe,“ priblížila hovorkyňa. Súčasťou konferencie budú aj workshopy venované inovatívnym metódam vzdelávania, limitáciám geriatrických pacientov, moderným diagnostickým metódam a kognitívnemu skríningu.
Prví študenti sa v Košiciach na vtedajšej Univerzite veterinárskeho lekárstva (UVL) začali v päťročnom magisterskom štúdiu vzdelávať v akademickom roku 2006/2007. Farmácia pribudla do názvu univerzity v roku 2010. Od roku 2011, keď promovalo prvých 71 magistrov a magisteriek farmácie, už štúdium úspešne absolvovalo a vysokoškolský titul získalo 1511 mladých žien a mužov.
Rektor UVLF Jozef Nagy pri príležitosti 20. výročia poukázal na veľké výzvy, ktoré dnes pred univerzitou stoja, ako sú nové formy výučby, nové kompetencie farmaceutov, nástup umelej inteligencie a budovanie simulačných centier. „Do budúcnosti hľadíme s optimizmom a odhodlaním. Našou víziou je naďalej modernizovať výučbu, rozvíjať špičkový biomedicínsky a farmaceutický výskum, prehlbovať medzinárodnú spoluprácu a vychovávať farmaceutov, ktorí budú nielen excelentnými odborníkmi, ale aj ľuďmi s vysokým etickým kreditom a empatiou,“ skonštatoval.
Univerzita pri príležitosti jubilea v októbri ocenila pamätnými plaketami osobnosti, ktoré stáli pri vzniku a formovaní študijného programu farmácia, zakladateľov aj ich pokračovateľov, domácich i externých pedagógov, ale aj vybrané univerzity a fakulty, profesijne blízke organizácie a partnerov z externého prostredia.