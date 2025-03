Farmárske trhy odštartujú v Banskej Bystrici v sobotu

Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Podpora regionálnych výrobcov a remeselníkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) pokračuje aj v tomto roku. V pláne je séria siedmich Župných trhov v rôznych okresných mestách a siedmich Farmárskych trhov v Banskej Bystrici, z ktorých prvý štartuje v Starej tržnici už v sobotu (22. 3.). TASR o tom v stredu informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Farmárske trhy vstupujú do druhého ročníka. Na tržnici v Banskej Bystrici ponúknu svoje výrobky miestni farmári, pestovatelia, chovatelia a výrobcovia potravinových výrobkov od 9.00 do 15.00 h. Ďalšie budú od mája až do októbra, pričom niektoré tematicky spoja s rôznymi obdobiami, napríklad veľkonočné alebo dožinkové.



"Vlani sa Farmárske trhy konali tri razy a na každom sa zúčastnilo okolo 15 producentov. Tento rok máme prihlásených na každý trh už minimálne 20 záujemcov," uviedla Mária Ursínyová z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorá sa podieľa na ich organizácii spolu s mestom a Starou tržnicou. Trhy poskytujú aj priestor pre prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry prostredníctvom vystúpenia miestnych detských folklórnych súborov.



Župné trhy sa konajú už štvrtý rok a prvé z nich sa uskutočnia 4. apríla v Revúcej v čase od 10.00 do 18.00 h. Nasledovať bude Banská Bystrica, kde sa chystajú Veľkonočné župné trhy 11. a 12. apríla, v ďalších mesiacoch príde na rad Zvolen, Brezno, Detva, Lučenec a v októbri Žiar nad Hronom.



"V úspešnom projekte regionalnepulty.sk a na Župných trhoch spolupracujeme s približne 90 remeselníkmi z kraja. Naša viacročná spolupráca ukazuje, že tento koncept plní svoj účel. Lokálni výrobcovia môžu využívať ďalší predajný kanál a nevyčísliteľnou hodnotou je pre nich marketingová podpora, ktorá k nim z našej strany vďaka týmto projektom prichádza," konštatovala Ursínyová.



Ako doplnil predseda BBSK Ondrej Lunter, je dôležité podporovať miestnych producentov a výrobcov v BBSK. "Sú to ľudia, ktorí si ctia remeslo a okrem krásnych výrobkov a kvalitných potravín im môžeme byť vďační aj za to, že uchovávajú tradície, recepty a výrobné postupy našich predkov a rozvíjajú vidiecke oblasti nášho kraja," dodal Lunter.