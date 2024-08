Farmárske trhy ponúkajú produkty výrobcov z Banskobystrického kraja

Banská Bystrica 10. augusta (TASR) - Na Starej tržnici v Banskej Bystrici odštartovali v sobotu v tomto roku už druhé Farmárske župné trhy, na ktorých záujemcovia nájdu iba tradičné lokálne produkty od farmárov a výrobcov regionálnych potravín z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Domáci chlieb, vajíčka z ekologického chovu, čerstvú zeleninu, výrobky z medu, kozieho a ovčieho mlieka alebo rôzne sladké a voňavé produkty ponúka 14 regionálnych farmárov, výrobcov a pestovateľov do 15.00 h.



Farmárske župné trhy sa pilotne uskutočnili v júni a nadväzujú na podporu kraja, ktorý sa takto snaží lokálnym výrobcom a nositeľom tradícií poskytnúť priestor pre odbyt ich produkcie. Tretie trhy sa chystajú na jeseň.



"V júni sa predstavilo 12 farmárov, ktorí ponúkali široký sortiment. Návštevníci si mohli zakúpiť zeleninu, mliečne či pekárenské výrobky a ďalšie. Tešíme sa, že v Starej tržnici i v meste Banská Bystrica sme našli partnerov, ktorí sú rovnako naklonení podpore miestnych farmárov," konštatovala Mária Ursínyová z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorá trhy zastrešuje.



BBSK od roku 2022 organizuje aj Župné trhy, ktorých ponuka je širšia a okrem potravín je dostupná i tradičná remeselná produkcia ako výrobky z dreva, kože alebo keramiky. V tomto roku sa konajú v siedmich okresných mestách kraja.



"Už po prvom roku sa ukázalo, že je to zaujímavý koncept, a to ako pre remeselníkov, tak pre verejnosť. Za predchádzajúce dva roky sme poskytli priestor v priemere 55 remeselníkom. Všetko sú to remeselníci alebo producenti z BBSK, výrobky mnohých z nich disponujú niektorou zo značiek Regionálny produkt Gemer - Malohont, Pohronie, Novohrad, Podpoľanie, Hont alebo Horehronie," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.