Farmárske župné trhy ponúknu výrobky od 14 producentov z kraja

Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prichádza po projekte Regionálne a Župné trhy opäť s novinkou, ktorej cieľom je poskytnúť miestnym farmárom priestor na odbyt ich produktov. Ide o Farmárske župné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu (10. 8.) na Starej tržnici v Banskej Bystrici, a ďalšie sa chystajú na jeseň. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Farmárske župné trhy sa pilotne uskutočnili v júni a nadväzujú na podporu kraja lokálnym výrobcom a nositeľom tradícií. Poskytujú priestor výlučne farmárskym a potravinovým producentom z BBSK. Tým kraj vytvára priestor aj cez www.regionalnepulty.sk.



"V júni sa na prvých trhoch predstavilo 12 farmárov, ktorí ponúkali široký sortiment svojej produkcie. Návštevníci si mohli zakúpiť čerstvú zeleninu, mliečne výrobky, pekárenské výrobky a ďalšie. V sobotu privítame 14 producentov a tešíme sa, že v Starej tržnici i v meste Banská Bystrica sme našli partnerov, ktorí sú rovnako naklonení podpore miestnych farmárov," konštatovala Mária Ursínyová z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorá trhy zastrešuje.



Prostredníctvom agentúry kraj organizuje už známe Župné trhy, ktoré sa tento rok konajú v siedmich okresných mestách BBSK. Ich ponuka je širšia, okrem potravín je dostupná i tradičná remeselná produkcia, ako sú výrobky z dreva, kože alebo keramiky.



"Župné trhy sme organizovali prvýkrát v roku 2022. Už po prvom roku sa ukázalo, že je to zaujímavý koncept, a to ako pre remeselníkov, tak pre verejnosť. Za predchádzajúce dva roky sme poskytli priestor v priemere 55 remeselníkom. Všetko sú to remeselníci alebo producenti z BBSK, výrobky mnohých z nich disponujú niektorou zo značiek Regionálny produkt Gemer - Malohont, Pohronie, Novohrad, Podpoľanie, Hont alebo Horehronie," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Župné trhy sa v tomto roku uskutočnia ešte v Brezne na Námestí generála M. R. Štefánika (27. 9.) a v Žiari nad Hronom počas jarmoku (11. až 12. 10.).