Pre nehodu uzavreli most na ceste medzi Farnou a Veľkými Ludincami
Autor TASR
Farná 31. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v utorok večer náhle uzavrel most na ceste II/588 medzi Farnou a Veľkými Ludincami v okrese Levice. Dôvodom nečakanej uzávery je nehoda nákladného vozidla, pri ktorej došlo k poškodeniu mosta, informoval Jakub Takáč z Komunikačného oddelenia NSK.
V utorok v čase okolo obeda pri prejazde narazilo nákladné vozidlo do rímsy mosta. V dôsledku nárazu došlo k jej posunutiu a čiastočnej deformácii. Zhotoviteľ stavby následne vykonal nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie rímsy, ako aj prejazdnej časti polovice mosta.
„Keďže v tomto úseku dochádzalo k ďalším nebezpečným prejazdom nákladných vozidiel, ktoré nerešpektovali dočasné dopravné značenie, po konzultácii s Okresným úradom v Leviciach a Okresným dopravným inšpektorátom v Leviciach sme pristúpili k úplnému uzatvoreniu opravovaného mosta,“ potvrdil Marek Želiar z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Od utorňajšieho večera budú musieť vodiči úsek obchádzať cez okolité obce. Obchádzková trasa bude vedená po cestách III/1568 a III/1522 cez obce Veľké Ludince, Kuraľany a Farná. Tento stav potrvá až do ukončenia rekonštrukcie mosta, ktorú NSK očakáva v letných mesiacoch.
Uzávera mosta čiastočne obmedzí aj verejnú dopravu. Autobusy regionálneho dopravcu, spoločnosti Arriva, budú jazdiť taktiež po obchádzkovej trase. „Cestovné poriadky sa zatiaľ nemenia, situáciu budeme operatívne vyhodnocovať,“ povedal Želiar.
Rekonštrukcia 88-ročného mosta sa začala pred týždňom. Vyžiadal si ju jeho technický stav, ktorý bol podľa poslednej prehliadky zhodnotený ako veľmi zlý. Most bol od začiatku modernizácie prejazdný v polovičnom profile a riadený svetelnou signalizáciou.
