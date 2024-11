Farnosť v Topoľčanoch zachránila pred zaniknutím hroby kňazov

Topoľčany 4. novembra (TASR) - Farnosť v Topoľčanoch sa prostredníctvom projektu úpravy a evidencie kňazských hrobov už šiesty rok venuje údržbe hrobov kňazov, ktorí žili či pôsobili v meste. Aktuálne eviduje 18 hrobových miest. Na miestnom Starom cintoríne a cintoríne v Nemčiciach postupne všetky hroby a ich náhrobné nápisy nechali obnoviť a hroby očistiť. Ďalšiu starostlivosť o hroby prebralo modlitbové spoločenstvo Modlitby za kňazov, ktoré sa o tieto hroby stará, informovalo Biskupstvo Nitra.



Rímskokatolícki kňazi zomierajú bez svojich bezprostredných priamych pokrvných potomkov. Po pár desaťročiach sa o kňazský hrob už nemá kto starať, upadajú do zabudnutia a hrozí im zánik. Hroby nie sú na nikoho prepísané, nikto za nich neplatí nájom, upozornilo biskupstvo.



V Topoľčanoch všetky hrobové miesta kňazov, ktorí nie sú pochovaní v rodinných hrobkách, prepísali na farnosť. Tá za ne naďalej platí nájom a zachránila ich tak pred zaniknutím a ponúknutím iným záujemcom.



Farnosť dala do poriadku aj evidenciu mien zosnulých a pochovaných kňazov, aby boli ich hroby dohľadateľné aj na portáli virtuálnych cintorínov. Súpis zosnulých kňazov pochovaných na cintorínoch vo farnosti a fotografie pomníkov so súradnicami sú zverejnené na výveskách kostolov, pri vstupoch do cintorínov a na farskej webovej stránke.