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Farská charita dopriala oddych 27 Ukrajincom z vojnovej oblasti
Na Spiš zavítalo 17 detí a desať matiek z mestského sídla Ševčenkove v Charkovskej oblasti, vzdialeného len približne 70 kilometrov od ruských hraníc.
Autor TASR
Smižany 2. septembra (TASR) - Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer trom desiatkam Ukrajincov z oblasti zasiahnutej vojnou. Cieľom pobytu v Pastoračnom centre v Spišských Tomášovciach bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Pre TASR to uviedla Vanda Molnárová z Farskej charity v Smižanoch s tým, že ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu.
Na Spiš zavítalo 17 detí a desať matiek z mestského sídla Ševčenkove v Charkovskej oblasti, vzdialeného len približne 70 kilometrov od ruských hraníc. Všetky matky pracovali v tamojšom humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými dvoma mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii obce ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny, ako sú Charkov či Mukačevo.
Počas desaťdňového pobytu čakal na deti a ich mamy bohatý voľnočasový program. Navštívili aquapark, zábavný park a vyskúšali si jazdu na koňoch v Žakovciach. V oddychovom stredisku Žabia cesta pri Levoči im zase celodenný program a grilovačku pripravila komunita miestnych ukrajinských presídlencov. Pobyt zakončia v stredu opekačkou pri kaplnke na Sans Souci.
Pre matky a deti traumatizované prebiehajúcim vojnovým konfliktom mal pobyt podľa Molnárovej predovšetkým hlboký psychologický význam. „Pre nich je najdôležitejšie, že sú v tichu, v pokoji a že sa môžu vyspať celú noc. Deti sa môžu spolu hrať bez toho, aby sa báli lietadla či hluku. Na Ukrajine majú dokonca zakázané hrať sa v skupinkách vonku pod holým nebom, aby nedošlo k veľkým stratám a aby neprilákali drony. To, že sa u nás na farskej záhrade môžu pokope hrať a pobehať si po poli bez hrozby mín, je pre ne nesmierne vzácne,“ upozornila Molnárová.
Dodala, že príbehy účastníkov pobytu odzrkadľujú krutú realitu vojny. Otcovia rodín zostali na Ukrajine, kde slúžia na fronte alebo pracujú v zložkách kritickej infraštruktúry. Niektoré rodiny prišli o svoje domovy pri bombardovaní, jedna z matiek nemôže obývať svoj dom pre nevybuchnutú raketu v streche a ďalšia vystupuje ako svedkyňa pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.
Organizáciu a financovanie pobytu zabezpečila predovšetkým farská charita zo svojich celoročných aktivít, ale aj vďaka sponzorom, regionálnym podnikom a s podporou Spišského biskupstva a Spišskej katolíckej charity.
Farská charita verí, že vytvorené putá a priateľstvá budú pokračovať aj v budúcnosti, no už za celkom iných okolností. „Ja verím, že na budúci rok už na Ukrajine bude mier. Že k nám už neprídu oddychovať od vojny, ale prídu jednoducho ako naši priatelia, s ktorými nás spájajú silné vzťahy,“ uzatvára Molnárová.
Na Spiš zavítalo 17 detí a desať matiek z mestského sídla Ševčenkove v Charkovskej oblasti, vzdialeného len približne 70 kilometrov od ruských hraníc. Všetky matky pracovali v tamojšom humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými dvoma mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii obce ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny, ako sú Charkov či Mukačevo.
Počas desaťdňového pobytu čakal na deti a ich mamy bohatý voľnočasový program. Navštívili aquapark, zábavný park a vyskúšali si jazdu na koňoch v Žakovciach. V oddychovom stredisku Žabia cesta pri Levoči im zase celodenný program a grilovačku pripravila komunita miestnych ukrajinských presídlencov. Pobyt zakončia v stredu opekačkou pri kaplnke na Sans Souci.
Pre matky a deti traumatizované prebiehajúcim vojnovým konfliktom mal pobyt podľa Molnárovej predovšetkým hlboký psychologický význam. „Pre nich je najdôležitejšie, že sú v tichu, v pokoji a že sa môžu vyspať celú noc. Deti sa môžu spolu hrať bez toho, aby sa báli lietadla či hluku. Na Ukrajine majú dokonca zakázané hrať sa v skupinkách vonku pod holým nebom, aby nedošlo k veľkým stratám a aby neprilákali drony. To, že sa u nás na farskej záhrade môžu pokope hrať a pobehať si po poli bez hrozby mín, je pre ne nesmierne vzácne,“ upozornila Molnárová.
Dodala, že príbehy účastníkov pobytu odzrkadľujú krutú realitu vojny. Otcovia rodín zostali na Ukrajine, kde slúžia na fronte alebo pracujú v zložkách kritickej infraštruktúry. Niektoré rodiny prišli o svoje domovy pri bombardovaní, jedna z matiek nemôže obývať svoj dom pre nevybuchnutú raketu v streche a ďalšia vystupuje ako svedkyňa pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.
Organizáciu a financovanie pobytu zabezpečila predovšetkým farská charita zo svojich celoročných aktivít, ale aj vďaka sponzorom, regionálnym podnikom a s podporou Spišského biskupstva a Spišskej katolíckej charity.
Farská charita verí, že vytvorené putá a priateľstvá budú pokračovať aj v budúcnosti, no už za celkom iných okolností. „Ja verím, že na budúci rok už na Ukrajine bude mier. Že k nám už neprídu oddychovať od vojny, ale prídu jednoducho ako naši priatelia, s ktorými nás spájajú silné vzťahy,“ uzatvára Molnárová.