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Farská charita v Senici organizuje pre seniorov Čaj o tretej

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Projekt reaguje na problém sociálnej izolácie, s ktorou sa stretáva časť staršej generácie.

Autor TASR
Senica 13. novembra (TASR) - Farská charita Senica odštartovala novú komunitnú iniciatívu s názvom Čaj o tretej, ktorá je určená seniorom. Cieľom je vytvoriť priestor na stretávanie, rozhovory a zmysluplné trávenie voľného času. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v stredu (11. 11.) v pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Mnohí starší obyvatelia v meste sa v každodennom živote stretávajú so sociálnou izoláciou, obmedzeným prístupom k voľnočasovým aktivitám či nedostatkom podpory. Cieľom projektu Čaj o tretej je túto situáciu zmeniť a prispieť k zlepšeniu kvality života staršej generácie v Senici,“ vysvetlila zakladateľka Farskej charity Senica Anna Kovárová.

Projekt reaguje na problém sociálnej izolácie, s ktorou sa stretáva časť staršej generácie. Seniorom má ponúknuť príležitosť nadväzovať nové kontakty, stretávať sa s rovesníkmi a aktívne tráviť voľný čas.

Na úvodnom stretnutí nechýbalo občerstvenie, spoločné rozhovory ani spoločenské hry. Seniorov prišiel osobne pozdraviť a podporiť aj senický farár Milan Puškár. Organizátori chcú program ďalších stretnutí postupne rozšíriť o vzdelávacie a tvorivé aktivity.

Čaj o tretej sa bude konať pravidelne, vždy v prvú stredu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je naplánované na 2. decembra o 15.00 h v pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Prístupné je všetkým seniorom.

Iniciatíva farská charita realizuje aj s finančnou podporou z participatívneho rozpočtu mesta Senica na rok 2026.
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