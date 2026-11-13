< sekcia Regióny
Farská charita v Senici organizuje pre seniorov Čaj o tretej
Projekt reaguje na problém sociálnej izolácie, s ktorou sa stretáva časť staršej generácie.
Autor TASR
Senica 13. novembra (TASR) - Farská charita Senica odštartovala novú komunitnú iniciatívu s názvom Čaj o tretej, ktorá je určená seniorom. Cieľom je vytvoriť priestor na stretávanie, rozhovory a zmysluplné trávenie voľného času. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v stredu (11. 11.) v pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„Mnohí starší obyvatelia v meste sa v každodennom živote stretávajú so sociálnou izoláciou, obmedzeným prístupom k voľnočasovým aktivitám či nedostatkom podpory. Cieľom projektu Čaj o tretej je túto situáciu zmeniť a prispieť k zlepšeniu kvality života staršej generácie v Senici,“ vysvetlila zakladateľka Farskej charity Senica Anna Kovárová.
Projekt reaguje na problém sociálnej izolácie, s ktorou sa stretáva časť staršej generácie. Seniorom má ponúknuť príležitosť nadväzovať nové kontakty, stretávať sa s rovesníkmi a aktívne tráviť voľný čas.
Na úvodnom stretnutí nechýbalo občerstvenie, spoločné rozhovory ani spoločenské hry. Seniorov prišiel osobne pozdraviť a podporiť aj senický farár Milan Puškár. Organizátori chcú program ďalších stretnutí postupne rozšíriť o vzdelávacie a tvorivé aktivity.
Čaj o tretej sa bude konať pravidelne, vždy v prvú stredu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je naplánované na 2. decembra o 15.00 h v pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Prístupné je všetkým seniorom.
Iniciatíva farská charita realizuje aj s finančnou podporou z participatívneho rozpočtu mesta Senica na rok 2026.
„Mnohí starší obyvatelia v meste sa v každodennom živote stretávajú so sociálnou izoláciou, obmedzeným prístupom k voľnočasovým aktivitám či nedostatkom podpory. Cieľom projektu Čaj o tretej je túto situáciu zmeniť a prispieť k zlepšeniu kvality života staršej generácie v Senici,“ vysvetlila zakladateľka Farskej charity Senica Anna Kovárová.
Projekt reaguje na problém sociálnej izolácie, s ktorou sa stretáva časť staršej generácie. Seniorom má ponúknuť príležitosť nadväzovať nové kontakty, stretávať sa s rovesníkmi a aktívne tráviť voľný čas.
Na úvodnom stretnutí nechýbalo občerstvenie, spoločné rozhovory ani spoločenské hry. Seniorov prišiel osobne pozdraviť a podporiť aj senický farár Milan Puškár. Organizátori chcú program ďalších stretnutí postupne rozšíriť o vzdelávacie a tvorivé aktivity.
Čaj o tretej sa bude konať pravidelne, vždy v prvú stredu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je naplánované na 2. decembra o 15.00 h v pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Prístupné je všetkým seniorom.
Iniciatíva farská charita realizuje aj s finančnou podporou z participatívneho rozpočtu mesta Senica na rok 2026.