Fasádu budovy Starého divadla v Nitre poškodil neznámy writer

Nitra 15. januára (TASR) – Budovu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre poškodil neznámy writer. Fasádu budovy pomaľoval v noci z nedele na pondelok. "Chcel by som upozorniť všetkých writerov vyhľadávajúcich väčší adrenalín, že budova Starého divadla je národnou kultúrnou pamiatkou, čiže sa na ňu vzťahuje Zákon o ochrane pamiatkového fondu. Pozvánku na samozvanú vernisáž preto prijala aj polícia a verím, že sa vec poškodzovania majetku a jeho znehodnocovania čoskoro vyrieši," reagoval riaditeľ divadla Martin Kusenda. Writerom zároveň ponúkol možnosť legálnej prezentácie. "V divadle máme na prezentáciu výtvarnej tvorby dva priestory, galériu Foyer a Divadelnú kaviareň. Radi v nich vystavíme aj diela pouličných umelcov," uviedol Kusenda.



Budova, v ktorej sídli Staré divadlo Karola Spišáka, bola postavená v roku 1928 podľa projektu architekta Františka Krásneho. V minulosti bola sídlom Národného a Roľníckeho domu. Od roku 1950 až do postavenia novostavby nitrianskeho divadla v roku 1992 sídlilo v budove Nitrianske krajové divadlo, neskôr premenované na Divadlo Andreja Bagara. Po presťahovaní sa Divadla Andreja Bagara do novostavby dostalo budovu Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ktoré tu sídli doteraz. Budova prešla po druhej svetovej vojne niekoľkými rekonštrukciami, súvisiacimi s nutnosťou adaptácie priestoru pre potreby profesionálneho divadelného súboru.