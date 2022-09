Fashion LIVE! predstavuje tvorbu etablovaných dizajnérov i študentov

Bratislava 30. septembra (TASR) – Deviaty ročník módneho festivalu Fashion LIVE! otvorili v piatok v Bratislave. Do nedele 2. októbra predstaví v priestoroch centra Nivy popri samostatných prehliadkach najnovších kolekcií etablovaných lokálnych dizajnérov aj tvorbu študentov.



"Tento ročník oproti minulému pridávame až štyri autorské prehliadky. Zároveň nás opäť príjemne prekvapil záujem na strane návštevníkov. Podujatie bolo takmer mesiac vopred úplne vypredané," hovorí Zora Husarčíková, manažérka podujatia. Módni priaznivci sa môžu tešiť aj na tvorbu semifinalistov súťaže Best Fashion Talent (BFT), ktorú prvýkrát organizuje Fashion LIVE! spoločne s neziskovou organizáciou Slovak Fashion Council.



Hlavnou témou festivalu je Svetlo, odzrkadľuje sa i v prístupe k tvorbe vizuálu podujatia, ale aj jeho scény. K spolupráci si organizátori prizvali slovenského umelca Roba Hrušku, pôsobiaceho v Prahe, ktorý motív svetla rozpracoval v podobe digitálnej svetelnej inštalácie. "V rámci scény bolo naším zámerom vytvoriť black box, do ktorého diváci vchádzajú. Z architektonickej stránky sme zvolili ako ústredný prvok scény veľkú, nad mólom levitujúcu led obrazovku s rozmermi 3 krát 25 metra. Na nej bude prenesený rozpohybovaný 3D vizuál, ktorý vytvoril Robo Hruška," približuje Lívia Štokingerová, ktorá je zodpovedná za produkciu a vizuálnu stránku podujatia.



Otvorila ho prehliadka študentov Ateliéru 343, svoje kolekcie predviedla Barbora Peuch, ktorá pri tvorbe textilných materiálov pre svoju najnovšiu kolekciu Uknown Street spolupracovala s textilnou dizajnérkou Zuzanou Šebekovou. V programe prvého dňa prehliadky figuruje aj Lukáš Krnáč s kolekciou v duchu "upcyklovaného denimu".



Druhý deň najväčšej módnej udalosti na Slovensku prinesie na mólo najnovšiu dámsku kolekciu od Patrika Haaza, modely dizajnérky Petry Kovacs, ktorá vo svojej najnovšej kolekcii rozvíja tému udržateľnosti. Predstaví sa aj značka návrhára Milana Švingála a Michaela Luptáková s kolekciou Mon Esprit, inšpirovanou vírom rôznych vnemov z ulice a života. Druhý prehliadkový večer zakončí mix 30 modelov Borisa Hanečku.



Na nedeľnom móle sa bude predvádzať farebná kolekcia World of Varg od dizajnéra Victora Varga. Marina Žiaková uvedie kolekciu Polia, venovanú odkazu ruskej a ukrajinskej avantgardy. Svoje nové kolekcie ukážu i tohtoroční semifinalisti BFT a po prehliadke vyhlásia organizátori absolútneho víťaza študentskej súťaže. "Podujatie uzatvorí prehliadka Martina Hrču v podobe epickej výpravy do snového sveta samotného autora," avizujú organizátori.