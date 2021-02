Fašiangová nálada zavítala do základných a materských škôl v Kežmarku

Kežmarok 16. februára (TASR) – V Kežmarku vládla počas utorka fašiangová nálada. Lízanky pre deti a veterníky pre učiteľov a zamestnancov škôl prišiel rozdávať primátor mesta Ján Ferenčák v sprievode fašiangových masiek. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



Radnica pre súčasné protiepidemické opatrenia nemohla tento rok organizovať tradičný fašiangový sprievod mestom. Ozdobený zapriahnutý koč prešiel symbolicky širším centrom Kežmarku a zastavil sa vo všetkých materských a základných školách v meste. Ako priblížila Sosková, zamestnanci mestského úradu a pedagógovia odetí do fašiangových masiek sprevádzali primátora mesta, ktorý spolu s vedúcim oddelenia školstva, mládeže a športu Ladislavom Petrasom prišiel potešiť deti a pracovníkov škôl sladkosťami.



„Naši učitelia musia neustále meniť systém práce a plynule prechádzať z prezenčného na dištančný spôsob vzdelávania. A na to, aby mohli vzdelávať, potrebujú pomoc ostatných zamestnancov školy. Všetci tvoria jeden kolektív, jeden tím a za to, ako sa o naše deti starajú, sa im chceme aspoň takouto sladkou drobnosťou poďakovať a potešiť ich,“ uviedol Ferenčák.



Fašiangové zvyky majú v regiónoch Slovenska rôzny charakter. Sosková ozrejmila, že v Kežmarku sa obdobie fašiangov v minulosti spájalo predovšetkým s remeselnými spoločenstvami a cechmi. Na hradnom nádvorí vystupoval detský folklórny súbor Maguráčik s programom o cechových zvykoch a s pochovávaním basy. V sprievode mestom, na ktorého čele bol richtár, sa tradične predstavili žiaci miestnych škôl v dobových cechových kostýmoch či rôznych maskách a pestrofarebných odevoch.