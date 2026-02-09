< sekcia Regióny
Fašiangová špacírka ponúkne objavovanie Nitry, workshopy i súťaže
Účastníci špacírky môžu počas fašiangového obdobia navštíviť vybrané stanovištia v meste a získať na nich štyri pečiatky.
Autor TASR
Nitra 9. februára (TASR) - Nitrania sa v týchto dňoch môžu zapojiť do Fašiangovej špacírky. Ako informovala radnica, podujatie potrvá do 14. februára a ponúkne objavovanie mesta, workshopy i rôzne súťaže.
Účastníci špacírky môžu počas fašiangového obdobia navštíviť vybrané stanovištia v meste a získať na nich štyri pečiatky. „Tie môžu dostať za návštevu turistického informačného centra na pešej zóne, výstavy Ženy v nitrianskej architektúre vo vestibule mestského úradu či podujatí v synagóge,“ informoval magistrát.
Ďalšie účastnícke pečiatky môžu záujemcovia získať aj prevezením sa vo fašiangovom autobuse MHD, absolvovaním workshopu Poď tvoriť! Fašiangové potvory v Kreatívnom centre Nitra, účasťou vo fašiangovom sprievode s maskou i zapojením sa do súťaže na námestí. „Vyplnenú kartičku s pečiatkami treba vhodiť 14. februára od 10.00 do 15.00 h do zbernej urny v priestore fontány na Svätoplukovom námestí. Žrebovanie o zaujímavé ceny prebehne po pochovaní basy,“ doplnil mestský úrad.
