< sekcia Regióny
Fašiangová žochárska sobota prináša sprievod i zabíjačkové špeciality
Popoludní zahrá na ľudovú nôtu skupina Kamaraci, nebude chýbať ani tanečná muzika v podaní dídžeja. Prvou cenou v tombole bude polovica ošípanej.
Autor TASR
Topoľčany 31. januára (TASR) - Fašiangová žochárska sobota prináša do centra Topoľčian fašiangový sprievod, zabíjačkové špeciality i hudobný program. Informovala o tom Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany.
Súčasťou programu je od 10.30 h sprievod vedúci od domu kultúry na Námestie M. R. Štefánika. Do hudobného programu boli zaradené spevácke skupiny Slnečnica a Nádej a deti z tanečného klubu Karmen.
Popoludní zahrá na ľudovú nôtu skupina Kamaraci, nebude chýbať ani tanečná muzika v podaní dídžeja. Prvou cenou v tombole bude polovica ošípanej.
Súčasťou programu je od 10.30 h sprievod vedúci od domu kultúry na Námestie M. R. Štefánika. Do hudobného programu boli zaradené spevácke skupiny Slnečnica a Nádej a deti z tanečného klubu Karmen.
Popoludní zahrá na ľudovú nôtu skupina Kamaraci, nebude chýbať ani tanečná muzika v podaní dídžeja. Prvou cenou v tombole bude polovica ošípanej.