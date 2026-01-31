Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fašiangová žochárska sobota prináša sprievod i zabíjačkové špeciality

Na snímke tradičná zabíjačka. Foto: TASR

Autor TASR
Topoľčany 31. januára (TASR) - Fašiangová žochárska sobota prináša do centra Topoľčian fašiangový sprievod, zabíjačkové špeciality i hudobný program. Informovala o tom Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany.

Súčasťou programu je od 10.30 h sprievod vedúci od domu kultúry na Námestie M. R. Štefánika. Do hudobného programu boli zaradené spevácke skupiny Slnečnica a Nádej a deti z tanečného klubu Karmen.

Popoludní zahrá na ľudovú nôtu skupina Kamaraci, nebude chýbať ani tanečná muzika v podaní dídžeja. Prvou cenou v tombole bude polovica ošípanej.
