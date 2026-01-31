< sekcia Regióny
VIDEO: Fašiangové podujatie ponúka ochutnávku zabíjačkových špecialít
Pre návštevníkov pripravili ochutnávky jedál, čo sa robili pri zabíjačkách z ošípaných, to znamená klobásky, hurkovinu, pečené mäso, škvarky, kapustu, zemiaky.
Veľký Folkmar 31. januára (TASR) - Ochutnávku zabíjačkových špecialít ponúka fašiangové podujatie, ktoré sa koná v sobotu v obci Veľký Folkmar v okrese Gelnica.
„Program je zameraný na regionálnu kultúru okolia našej obce, región Dolný Spiš. Pripravili sme si pre návštevníkov ochutnávky jedál, čo sa robili pri zabíjačkách z ošípaných, to znamená nejaké klobásky, hurkovinu, pečené mäso, škvarky, kapustu, zemiaky,“ priblížil starosta obce Veľký Folkmar Ivan Bobrik.
Jedlo pripravujú od rána členovia Poľovníckeho združenia Skala pri obecnom úrade. „Pripravuje sa to priamo na mieste a všetko je autentické,“ povedal starosta.
Podujatie sa koná v kultúrnom dome a v rámci programu vystúpi Folklórna skupina (FS) Folkmarčanka, Ľudová hudba Gregovci zo Spišských Vlách, FS Haniščane a Bratia Onderovci. Program potrvá podľa starostu do večerných hodín.
